Autor de 'Ainda Estou Aqui', Marcelo Rubens Paiva lança livro com continuação da história da família

A história da família Paiva, reconhecida internacionalmente com um Oscar de Melhor Filme Internacional, ganha mais um capítulo com "O Novo Agora". O livro é publicado pela Alfaguara, selo da editora Companhia das Letras, e traz Marcelo Rubens Paiva de volta às memórias que ganharam a literatura e o cinema nos últimos anos.

A obra é encarada como sequência de uma trilogia iniciada com "Feliz Ano Velho" e seguida por "Ainda Estou Aqui". De acordo com a Alfaguara, "agora, depois de o Brasil e o mundo conhecerem melhor a história de sua família, Marcelo Rubens Paiva retorna à escrita de suas memórias para contar um novo capítulo, com uma narrativa envolvente e íntima sobre paternidade".

Nas obras anteriores, ele fala sobre o acidente que o deixou numa cadeira de rodas aos 20 anos; o desaparecimento do pai, Rubens, durante a ditadura militar; e a luta da mãe, Eunice, para cuidar sozinha dos cinco filhos, se tornar uma defensora dos direitos indígenas e, por fim, enfrentar o Alzheimer.

Desta vez, o próprio Marcelo está no papel de pai, criando duas crianças pequenas em meio às incertezas políticas, o isolamento social da pandemia e uma separação. “Escritor, pai depois dos cinquenta anos, cadeirante e considerado inimigo pelo governo vigente", assim escreve o autor no começo do livro. "O Novo Agora" está em pré-venda e deve ser lançado em abril.

A ideia do texto é intercalar memórias pessoais de Rubens, cartas de Eunice, crises íntimas e acontecimentos cotidianos. O resultado pretende chegar ao público como uma singela narrativa sobre a paternidade em meio a um período desafiador da história recente do país.

Conforme a editora, a escrita avança e recua no tempo enquanto se fixa no presente: Marcelo Rubens Paiva e a esposa têm o segundo filho, a direita sobe ao poder e, a partir daí, o escritor começa a ser boicotado e ver os próprios projetos serem cancelados.

Na pandemia, com crianças ainda pequenas, surge o desafio de criar formas de gerir uma casa com pouca ajuda externa. Paulatinamente, desenha-se um retrato complexo de uma família marcada por crises em diferentes níveis, incerta quanto ao futuro, mas que, aos poucos, aprende a sobreviver e a sair do outro lado refeita.

O alcance de "Ainda Estou Aqui"

Marcelo Rubens Paiva e a família tornaram-se assunto mundial a partir do lançamento do filme "Ainda Estou Aqui", homônimo ao livro escrito por Marcelo. Dirigido por Walter Salles, o projeto tem Fernanda Torres e Selton Mello como protagonistas, e venceu dezenas de prêmios ao redor do mundo.

Primeiro filme original da Globoplay, deve chegar ao streaming também em abril, mesmo mês de lançamento de "O Novo Agora". Por enquanto, segue em várias salas de cinema do país.