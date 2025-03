Walter Salles dedica prêmio do Oscar a Eunice Paiva, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro; veja discurso

Walter Salles, que recebeu o Oscar de Melhor Filme Internacional por 'Ainda Estou Aqui', dedicou a vitória a Eunice Paiva, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro respectivamente, a mulher que inspirou o filme e as duas atrizes que a interpretaram.

"Obrigado, primeiro, em nome do cinema brasileiro. Estou honrado por receber este prêmio, neste grupo tão extraordinário de cineastas", declarou em seu discurso.

"Isso vai para uma mulher que, após uma perda sofrida durante um regime autoritário, decidiu não se curvar e resistir. Então este prêmio vai para ela. Seu nome é Eunice Paiva, então é dela. E vai para as duas mulheres extraordinárias que lhe deram vida. Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Tom Bernard, Michael, vocês são os melhores. Muito obrigado por isso. É uma coisa extraordinária, extraordinária. Muito obrigado", disse o cineasta.

Veja também Verso Lula, Dilma, Camilo Santana e Evandro Leitão parabenizam 'Ainda Estou Aqui' por prêmio no Oscar; veja reações Zoeira 'Nós vamos sorrir', diz Fernanda Torres após conquista de 'Ainda Estou Aqui' no Oscar Zoeira Estatueta de Filme Internacional não fica com diretor Walter Sales; entenda

Feito inédito

A vitória de 'Ainda Estou Aqui' representa um feito inédito para o Brasil, que conquista o seu primeiro Oscar após cinco indicações na categoria. O longa ainda disputou Melhor Filme e Melhor Atriz.

Inspirado no livro de Marcelo Rubens Paiva, o filme se passa num contexto de ditadura militar no Brasil. Eunice Paiva (Torres), mulher do ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello), que desapareceu e foi morto durante a ditadura militar no Brasil (1964-1985), precisa se restabelecer e cuidar da família após o sequestro do marido.

Torres interpreta uma mulher forte, que diante de diversas situações tensas, intimidadoras ou tristes, como a perda do marido, buscou manter os eixos da família.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias