'Nós vamos sorrir', diz Fernanda Torres após conquista de 'Ainda Estou Aqui' no Oscar

Fernanda Torres usou seu perfil do Instagram para celebrar a conquista de "Ainda Estou Aqui" na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2025. "Nós vamos sorrir. Sorriam", escreveu a atriz, em frase que faz referência a uma cena do longa.

Na publicação, Fernanda exibe duas fotos: uma do envelope com o nome de "Ainda Estou Aqui" como vencedor da categoria e outra da estatueta nas mãos do diretor Walter Salles, que subiu ao palco receber o prêmio.

Fernanda ainda concorreu ao Oscar de melhor atriz, mas perdeu para Mikey Madison, de 'Anora'.

Vitória inédita

A escolha do longa na edição deste ano do Oscar 2025 marca a primeira vez que o Brasil leva oficialmente um prêmio no evento.

O diretor Walter Salles dedicou o prêmio a Eunice Paiva e às atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres.

"Em nome do cinema brasileiro, é uma honra receber esse prêmio. Eu dedico esse prêmio a uma mulher que, depois de uma perda durante um regime autoritário, decidiu não se curvar", afirmou o cineasta.

Já o prêmio de melhor atriz ficou com a americana Mikey Madison, do filme "Anora", batendo os nomes de Fernanda Torres e Demi Moore, também consideradas favoritas ao longo da temporada.

