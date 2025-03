Conheça 'Anora', eleito 'Melhor Filme' no Oscar 2025

Levando as principais categorias do Oscar 2025, 'Anora', longa de Sean Baker fechou com chave de ouro a temporada de premiações do cinema deste ano com a estatueta de Melhor Filme da Academia. Protagonizado pela atriz Mikey Madison, o filme era cotado como um dos favoritos deste ano.

Inclusive, não à toa, chegou como um dos principais citados nos famosos "bolões" para cogitar quais os filmes mais propensos a ganharem uma estatueta. Em 2024, por exemplo, a produção venceu a Palma de Ouro, o mais importante do Festival de Cannes.

Além disso, com Madison, o longa ainda abocanhou categorias no Globo de Ouro e nos sindicatos dos diretores, produtores e atores, já conhecidos como um termômetro para o Oscar. Mas então, o que faz de 'Anora' um filme tão especial?

Carregado de drama e comédia, o filme passa pela história da jovem Anora, uma dançarina erótica e prostituta que se envolve com o filho de um oligarca russo e acredita ter encontrado a própria história de Cinderela moderna. O desenrolar do filme, no entanto, mostra que nem tudo é tão simples e o dinheiro, além do poder, é o que prevalece em tantas relações.

'Ainda Estou Aqui' ganhou relevância nas últimas semanas, obviamente, mas críticos especializados já apontavam 'Anora' como o grande favorito do último ano. A direção de Baker e a atuação cheia de nuances de Madison eram os dois pontos cruciais apontados como importantes nesse caminho.

A jovem, que só tem 25 anos, já ficou conhecida na indústria pelos papéis multifacetados. No longa de Baker, vale ressaltar, ela faz exatamente isso: leva o espectador em uma jornada em que a protagonista dita o que se vê e é, sem dúvida alguma, a alma do filme.

Melhor Atriz e Melhor Diretor

Vencedora da categoria de Melhor Atriz, na qual superou a brasileira Fernanda Torres, Mikey Madison precisou aprender russo e a dançar pole dance para viver a personagem. "Passei meses treinando para uma breve cena de 20 segundos porque queria que minha personagem parecesse uma dançarina experiente, com anos de prática", disse no Festival Internacional de Cinema de Toronto.

Enquanto isso, Sean Baker também saiu como o grande vitorioso da noite, já que também venceu como 'Melhor Diretor'. Essa é a primeira vitória dele no Oscar, que já tem no currículo produções como 'Tangerina', lançado em 2015, e 'Projeto Flórida', de 2017.

No discurso do Oscar 2025, ele fez questão de ressaltar a importância das salas de cinema. "Continuem fazendo filmes para as telonas do cinema. Eu sei que eu continuarei", disse no palco, apontando como acredita são importantes as experiências vividas dentro de um cinema.

Agora, sai consagrado, com cinco estatuetas, todas elas importantes, reforçando o papel de ser um dos maiores diretores do cenário cinematográfico independente atualmente.