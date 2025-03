Irmãos se fantasiam de Fernanda Torres e Walter Salles em bar de Fortaleza durante transmissão do Oscar

A expectativa pela possível conquista do Oscar para Fernanda Torres e ‘Ainda Estou Aqui’ foi a inspiração das fantasias dos irmãos Yanaeh Vasconcelos Mota e Yan Pablo para a noite deste domingo (2). Os dois estão entre as dezenas de pessoas que acompanham a transmissão da cerimônia em um bar no bairro Aldeota, em Fortaleza.

“A Fernanda é realmente uma inspiração em todos os sentidos. E essa indicação só mostra a potência das atuações e do cinema brasileiro para o mundo”, ressaltou a professora universitária de 30 anos.

Legenda: Dezenas de pessoas acompanham transmissão do Oscar em bar de Fortaleza Foto: Davi Rocha

Yanaeh comenta que veio de Sobral, na região Norte do Ceará, para acompanhar a premiação máxima do cinema ao lado do marido, de amigos e do irmão “à la Walter Salles”.

Após enfrentar uma fila de espera de quase duas horas para conseguir a mesa no bar, ela compartilhou a alegria de viver a torcida pelo filme brasileiro em meio ao “calor humano” e o otimismo coletivo.

“Eu acho que pelo fato da gente ter sido indicado em algumas categorias, isso já dá um vislumbre do cinema nacional para fora. Então já acho que isso é um ganho, de verdade. Claro, que a gente quer estatuetas para casa, né? Reparação histórica, isso daí. Tomara que venha, mas se não vier, eu acho que a já nos projeta e já é um ganho mesmo”, avaliou a professora.

Legenda: Fortalezenses vivem expectativa da conquista do Oscar Foto: Davi Rocha

DO BENFICA AO OSCAR

Movida pela mesma inspiração, a servidora pública Cláudia Cordeiro, de 53 anos, também foi acompanhar a transmissão do Oscar fantasiada de Fernanda Torres. A foliã não parou para descansar e seguiu do segundo dia do Carnaval do Benfica direto para o bar na Aldeota.

Produzidos por uma amiga, o figurino e os acessórios embalam a servidora que carrega, ainda, a placa que traz o mote de Fernanda Torres durante toda a campanha na corrida pelo prêmio: “A vida presta”.

Legenda: Foliã foi do Benfica ao bar fantasiada de Fernanda Torres para acompanhar transmissão da cerimônia Foto: Davi Rocha

Ao ser questionada sobre a expectativa da premiação, ela não pestanejou. “Ela vai ganhar o Oscar hoje. 100%, né? Ela vai ganhar como atriz e o filme vai ganhar também, né? Claro.”

O clima de confiança é ainda melhor para ela, que está vivendo um momento que mistura emoções: além da esperança do Oscar em meio à folia, Cláudia foi até o local comemorar a aprovação da filha para a residência clínica médica do Hospital Geral de Fortaleza (HGF). “É clima de copa, é Brasil, é tudo!”, celebrou.

