Poste, flamingo e Oscar: Foliões abusam da criatividade no Carnaval do Benfica

Para além do tradicional palco da Praça da Gentilândia, o Benfica ganha cores e fantasias no Carnaval de Fortaleza por meio dos cortejos que reúnem centenas de foliões. Foi nesse ritmo que o Bloco 'É Só Isso Mesmo', criado em 2017, desfilou pelas ruas do bairro no início da tarde deste domingo (2).

Após a chuva dar uma trégua no segundo dia de festa, teve gente abusando da criatividade na hora de confeccionar os figurinos temáticos, como o brincante que se transformou no “poste que traz o amor de volta" e o outro que foi de flamingo “rosa-choque”.

Legenda: Oscar tem sido tema recorrente das fantasias após sucesso de 'Ainda Estou Aqui' Foto: Thiago Gadelha

Ainda entre as fantasias, não pôde faltar referências ao Oscar, premiação máxima do cinema que ocorre na noite deste domingo. Para a agitação do bloco, Cláudia Sales se pintou toda de dourado para representar o troféu que o Brasil pode ganhar três vezes na cerimônia, na qual o longa “Ainda Estou Aqui” participa após a indicação nas categorias ‘Melhor Filme’, ‘Melhor Filme Internacional’ e ‘Melhor Atriz’.

“Em que outro momento da nossa humanidade a gente ia ter a triangulação de carnaval, Oscar e Fernanda Torres? Momento único! Aí eu disse: ‘vou fantasiada de Oscar’, para as energias aí conspirarem a favor mais tarde na premiação”, enfatizou Cláudia, confiando na conquista de pelo menos uma delas.

Organizador do bloco, Maurício Lima destacou a tradição de sair com o bloco na rua, avaliando como um "trabalho social" que passa por comunidades que não têm estrutura carnavalesca.

“O nosso objetivo sempre foi manter um bloco pequeno, de amigos. A gente chegou a ter 2 mil pessoas, diminuiu e mudou de local para ficar dentro de um espaço controlado. E a grande característica é de um bloco que sai nas ruas, a gente faz questão de manter a tradição dos carnavais de blocos que circulam pelas ruas, fora dos circuitos tradicionais” Maurício Lima Organizador do Bloco É Só Isso Mesmo

Legenda: Artesãs aproveitam a folia para vender acessórios carnavalescos Foto: Thiago Gadelha

TANTOS CARNAVAIS

O período também abre espaço para o empreendedorismo, como é o caso de Arismar Fernandes e Beth Oliveira. As artesãs vendem tiaras, brincos e outros acessórios de produção própria em meio à folia. Há quatro anos, a dupla percorre diversos blocos de Fortaleza, comercializando cerca de trinta e quarenta produtos por dia.

“Nós chegamos a um ponto em que estamos fazendo, sai para vender e volta para casa para fazer mais e depois sair para vender de novo”, celebra Arismar, ao avaliar o bom período de vendas. “Hoje é o nosso último dia vendendo, porque amanhã nós vamos só curtir”, brinca.

Legenda: Cachorrinha Mabel foi curtir o bloco vestida de bailarina Foto: Thiago Gadelha

Até doguinho curtindo a festa foi possível ver no Bloco "É Só Isso Mesmo". Foi o caso da cachorrinha Mabel, que estava vestida de bailarina ao lado da dona Raira Alcântara. "A gente vai curtir o Carnaval e ela também, não vai deixar ela abandonada em casa, né? Ela adora ver pessoas, adora música”, afirmou a tutora.

