'A vida presta': Fernanda Torres ganha o Oscar no Carnaval do Benfica, com destaque até para Pikachu

Sob forte sol, o fortalezense saiu às ruas para comemorar o Carnaval no bairro Benfica, na manhã deste domingo (2). Os guarda-chuvas usados no primeiro dia de folia para se proteger das fortes precipitações na capital cearense, hoje foram utilizados para evitar os raios solares, além de chapéus e até mesmo máscaras. Os destaques entre os foliões do Bloco Solto na Buraqueira foram enfeites com a frase de Fernanda Torres "A vida presta", estatuetas do Oscar e um personagem de Pokémon, o Pikachu.

Às 10h, na Rua Paulino Nogueira, um grupo de 12 amigas saiu em cortejo com adornos na cabeça estampando a icônica frase da atriz de "Ainda Estou Aqui", dada no dia em que foi indicada ao Oscar.

Legenda: Grupo de amigas caracterizadas com frase de Fernanda Torres Foto: Thiago Gadelha/SVM

A assistente social Mayara Veras, do grupo de amigas, falou que após o festejo na rua todas irão assistir à premiação internacional em casa.

"Estamos confiantes que o Oscar irá vir nas três categorias. Mesmo Fernanda tendo dito para não criar clima de Copa de Mundo, já é. E com Carnaval, não tem jeito", ressaltou a foliã Mayara.

Veja também Verso Que horas começa o Oscar 2025? Veja onde assistir ao vivo premiação com Fernanda Torres na disputa Verso Fernanda Torres aponta Demi Moore como ganhadora do Oscar de Melhor Atriz: 'Tenho plena certeza'

Quem passou pelos foliões no Benfica também viu diferentes placas e bandeiras com a foto do personagem Pikachu e até pessoas vestidas como o "rato elétrico".

Legenda: Placa de Pikachu por referência de Fernandes Torres, e a farda da 'Djalma Noivas' foram usados em cortejo por foliãs Foto: Mariana Lemos

A ligação da atriz com o personagem animado virou meme em 2022. Fernanda Torres foi questionada sobre como se sentia em ser aclamada pelos diferentes papéis em que atuou em um grande evento como a CCXP. Em resposta, ela disse que se sentia como o Pikachu

Outra fantasia encontrada entre os brincantes do Carnaval foi a de Fátima, personagem da atriz carioca na série "Tapas e Beijos" da TV Globo.