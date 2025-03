Que horas começa o Oscar 2025? Veja onde assistir ao vivo premiação com Fernanda Torres na disputa

O Oscar 2025 está chegando. Marcada para este domingo (2), a cerimônia mais importante do cinema mundial acontece no tradicional Teatro Dolby, em Los Angeles, Califórnia (EUA). Pela primeira vez o Brasil é representado em três categorias, incluindo Melhor Filme, com "Ainda Estou Aqui".

Para acompanhar todos os detalhes da premiação em plena noite de Carnaval, vale ficar atento aos horários e onde a cerimônia será transmitida. Em solo nacional, o evento começa às 21h, horário de Brasília, mas o tapete vermelho oficial será exibido ao vivo a partir das 20h30.

Nos Estados Unidos, o Oscar será exibido pela ABC e pelo Hulu. Por sua vez, no Brasil, a transmissão oficial será pela TNT e pelas plataformas de streaming HBO Max e Globoplay.

Na TV aberta, a Globo faz a cobertura da cerimônia — com exceção no Rio de Janeiro, onde o canal vai exibir os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí.

Para quem tem assinatura de canais, a CNN Brasil preparou uma cobertura especial para o momento. O programa começará às 19h de domingo, 2 de março, na TV e no YouTube do CNN Pop, estendendo-se até a madrugada de segunda-feira, após o anúncio dos vencedores.

O comediante Conan O'Brien será o anfitrião da noite, marcando a estreia dele como apresentador do Oscar. Além disso, entre os destaques musicais, estão previstas performances de Ariana Grande e Cynthia Erivo, com canções do filme "Wicked".

Brasil no Oscar

"Ainda Estou Aqui" concorre nas categorias Melhor Filme Estrangeiro; Melhor Atriz, mediante performance de Fernanda Torres; e Melhor Filme.

O longa de Walter Salles chega à premiação alardeado por vários reconhecimentos no Brasil e no exterior, sobretudo devido à elogiada performance de Torres, apontada por revistas especializadas americanas como uma das favoritas ao prêmio.

Para a crítica americana Caryn James, que escreve para a BBC, o filme brasileiro é o favorito na categoria de Melhor Filme Internacional. O jornal The New York Times e a revista Variety também apostam na produção brasileira como vencedora da categoria.