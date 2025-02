Veja onde assistir aos indicados a 'Melhor Filme' do Oscar 2025

A cerimônia de premiação do Oscar 2025 já acontece neste domingo (2), mas ainda dá tempo de maratonar os longas indicados a Melhor Filme. Alguns continuam nas salas de cinema – caso de "Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, única obra brasileira indicada na categoria – e outros já podem ser assistidos por streaming no conforto do lar.

O Verso orienta você a como conferir todos os 10 filmes indicados, seja antes ou depois da noite de premiação. Afinal, muitos dos trabalhos que continuam na telona devem chegar ao streaming em breve, alavancando novas possibilidades de apreciação.

“Anora", de Sean Baker

Indicado a seis categorias, o filme segue em cartaz no cinema, sobretudo nesta semana em que todos os indicados a Melhor Filme – mesmo os que já foram exibidos há meses – retornam às salas em reexibição especial por intermédio de um projeto de algumas redes de cinema. (Anora - somente nos cinemas)

"O Brutalista", de Brady Corbet

O filme pode ser assistido nos cinemas porque o lançamento aconteceu no último dia 20 de fevereiro, ou seja, dentro da grade esperada de programação. Na história, com três horas e meia de duração, um visionário arquiteto foge da Europa pós-Segunda Guerra Mundial e chega aos Estados Unidos para reconstruir a vida, carreira e casamento. (O Brutalista - somente nos cinemas)

"Um Completo Desconhecido" é outro que só está disponível na telona porque foi lançado no último dia 27 de fevereiro. O novo trabalho de James Mangold é uma biografia pouco convencional do cantor, compositor e poeta Bob Dylan, interpretado por Timothée Chalamet. Nela, acompanhamos a chegada do jovem artista a Nova York com um violão e um talento revolucionário. (Um Completo Desconhecido - somente nos cinemas)

"Conclave", de Edward Berger

Um dos favoritos à estatueta, o filme acumula oito indicações no total e só pode ser assistido por enquanto nos cinemas, sem previsão de quando chegará ao streaming e em qual deles. Na trama, encabeçada por Ralph Fiennes, política, fé, liderança e conspiração se mesclam entre as paredes do Vaticano durante o tradicional ato de escolher um novo papa. (Conclave - somente nos cinemas)

"Duna: Parte 2", de Denis Villaneuve

Baseado nos livros de Frank Herbert, já pode ser conferido na Max – além, claro, de em algumas redes de cinema durante reexibição especial nesta semana. O longa mostra Paul Atreides (Timothée Chalamet) se unindo a Chani (Zendaya) e aos Fremen enquanto busca vingança contra os conspiradores que destruíram a própria família. (Duna: Parte 2 - Max)

“Emilia Pérez”, de Jacques Audiard

Controverso, embora bastante premiado, o musical estreou no Brasil em 6 de fevereiro, mas ainda é possível assisti-lo em alguns cinemas – além da reexibição especial devido à semana do Oscar. Conta a história de Rita (Zoe Saldãna), advogada que certo dia recebe uma proposta inesperada: o líder de um cartel mexicano, Manitas (Carla Sofia Gascón), a contrata para ajudá-lo a se retirar do próprio negócio e realizar um plano que vem preparando secretamente há anos: tornar-se a mulher que ele sempre sonhou ser. (Emilia Pérez - somente nos cinemas)

“Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles

Nosso brasileiríssimo segue nas telonas, batendo recorde atrás de recorde. Além de estar indicado a três categorias do Oscar – com destaque para a categoria Melhor Atriz, com Fernanda Torres – o filme já levou mais de 5 milhões de brasileiros ao cinema, com exibições concorridas também em outros países. A jornada de família Paiva durante a ditadura, quando Rubens Paiva é levado e morto pelo regime, ganha tessitura corajosa e poética nas mãos do diretor Walter Salles e de um elenco inspirado. (Ainda Estou Aqui - somente nos cinemas)

“O Reformatório Nickel”, de RaMell Ross

O filme teve lançamento diferenciado por aqui: chegou diretamente nas plataformas de streaming. O longa está disponível no Prime Video deste a última quinta-feira (27), sem custos adicionais para os assinantes do serviço, e acompanha a amizade entre Elwood (Ethan Herisse) e Turner (Brandon Wilson), dois adolescentes negros sob custódia de um reformatório juvenil nos Estados Unidos dos anos 1960, marcado pela luta pelos Direitos Civis. (O Reformatório Nickel - Prime Video)

“A Substância”, de Coralie Fargeat

Sensação pop desde que foi lançado, o filme está na Mubi e também ganhará reexibição especial em alguns cinemas. Com Demi Moore (indicada ao Oscar de Melhor Atriz pelo papel) e Margareth Qualley, o filme da francesa Coralie Fargeat mergulha no horror corporal a fim de refletir sobre a ditadura dos padrões de beleza. E faz isso da forma mais curiosa e escatológica possível. (A Substância - Mubi)

"Wicked", de Jon M. Chu

Já pode ser assistido em casa. É possível adquirir o filme no Prime Video por R$ 49,90 e na Apple TV+ por R$ 59,90 – sem contar com a reexibição nos cinemas a partir da Semana do Oscar. O trabalho vai até à Terra de Oz, quando a jovem Elphaba forma uma improvável amizade com a estudante popular Glinda. Após um encontro com o Mágico de Oz, o relacionamento delas logo chega a uma encruzilhada. (Wicked - Prime Video e Apple TV, por aluguel)