Oscar 2025: relembre concorrentes de 'Ainda Estou Aqui' nas categorias em que o filme foi indicado

A 96ª edição do Oscar acontece neste domingo (2). No Brasil, a cerimônia será transmitida pela TV Globo. O evento será histórico para o cinema nacional, pois pela primeira vez um filme brasileiro concorre na categoria de Melhor Filme, com "Ainda Estou Aqui". O longa protagonizado por Fernanda Torres também disputa o prêmio de Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, consolidando-se como um dos destaques da premiação.

Confira abaixo os concorrentes do longa nessas categorias.

Melhor Filme Internacional

Emilia Pérez (França)

Considerado o principal rival de 'Ainda Estou Aqui', o longa venceu o Globo de Ouro como Melhor Filme de Língua Não Inglesa. A trama acompanha Rita (Zoe Saldaña), uma advogada que recebe uma proposta inusitada de um chefe de cartel: ajudá-lo a se aposentar e assumir sua verdadeira identidade como Emilia Pérez (Karla Sofía Gascón).

A Garota da Agulha (Dinamarca)

Situado em Copenhague após a Primeira Guerra Mundial, o drama segue Karoline (Vic Carmen Sonne), uma operária que perde o emprego ao engravidar e acaba envolvida com Dagmar (Trine Dyrholm), a dona de uma agência de adoção clandestina.

A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha)

No conturbado cenário político de Teerã, um jovem juiz chamado Iman vê sua vida mudar ao ter sua arma pessoal misteriosamente roubada, despertando suspeitas sobre sua própria família.

Flow (Letônia)

Vencedor do Globo de Ouro de Melhor Animação, o filme conta a história de um gato solitário que perde seu lar em uma enchente e se vê obrigado a conviver em um barco com diferentes espécies de animais.

Melhor Atriz

Cynthia Erivo - Wicked

A atriz inglesa faz história ao concorrer ao Oscar por sua atuação no musical baseado na Broadway. Erivo já havia sido indicada ao prêmio em 2020 por 'Harriet'.

Legenda: Erivo já havia sido indicada ao prêmio em 2020 por 'Harriet'. Foto: VALERIE MACON / AFP

Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez

Primeira mulher trans a concorrer ao Oscar em uma categoria de atuação cinematográfica, Karla Sofía Gascón se destacou ao interpretar Emilia Pérez no musical franco-mexicano.

Legenda: Karla Sofía Gascón é a primeira mulher trans a concorrer ao Oscar. Foto: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Mikey Madison - Anora

A jovem atriz, conhecida por 'Better Things' e 'Era Uma Vez em... Hollywood', conquistou sua primeira indicação ao Oscar por seu papel no drama dirigido por Sean Baker.

Legenda: A atriz conquistou sua primeira indicação ao Oscar. Foto: VALERIE MACON / AFP

Demi Moore - A Substância

Veterana de Hollywood, Demi Moore brilhou no filme sobre uma ex-celebridade que encontra uma substância capaz de rejuvenescer temporariamente. O papel já lhe rendeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz.

Legenda: O papel de Demi Moore em "A Substância" já lhe rendeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz. Foto: VALERIE MACON / AFP

Melhor Filme

Anora

Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes 2024, o longa acompanha a história de uma trabalhadora do sexo que se casa impulsivamente com o filho de um oligarca russo.

O Brutalista

Dirigido por Brady Corbet, o filme segue um arquiteto e sua esposa fugindo da Europa devastada pela Segunda Guerra Mundial em busca de um recomeço nos Estados Unidos.

Um Completo Desconhecido

O drama biográfico sobre Bob Dylan, estrelado por Timothée Chalamet, retrata a ascensão do músico nos anos 1960.

Conclave

Inspirado no livro homônimo, o longa explora os bastidores da eleição de um novo papa no Vaticano, revelando segredos e jogos políticos.

Duna: Parte Dois

Continuação do sucesso de ficção científica, o filme acompanha Paul Atreides (Timothée Chalamet) em sua luta ao lado dos Fremen contra aqueles que destruíram sua família.

Emilia Pérez

O musical venceu quatro categorias no Globo de Ouro, incluindo Melhor Filme de Língua Não Inglesa, e acompanha a transformação de um chefe de cartel na mulher que sempre foi.

Nickel Boys

Baseado no livro vencedor do Prêmio Pulitzer, o filme retrata a amizade entre dois jovens negros em um reformatório da Flórida.

A Substância

Demi Moore e Margaret Qualley estrelam esse thriller de ficção científica sobre os efeitos colaterais de uma droga revolucionária.

Wicked

Adaptação do famoso musical da Broadway, o longa mostra a história da Bruxa Má do Oeste antes dos eventos de 'O Mágico de Oz'.

