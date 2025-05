Estantes na decoração: versatilidade e estilo em diferentes espaços da casa

Se antes pensávamos em uma estante apenas para armazenar objetos, hoje ela vai além e também decora com design e estilo.

As estantes a seguir vão te inspirar nas diversas possibilidades de emoldurar ambientes funcionando como divisórias, exposição de objetos e também como uma ótima opção para camuflar fiação. Confira!

É um móvel que passeia por todos os ambientes da casa: da cozinha até o quarto. Ela é um item indispensável quando pensamos em armazenamento e organização.

Veja também Ana Karenyna O charme das portas mimetizadas e como usá-las na decoração de casa Ana Karenyna Copa na cozinha: da praticidade ao afeto diário Ana Karenyna Vintage e retrô em alta na decoração; saiba como usar

Seja para louças, livros, porta-retratos, lembranças de viagem, obras de arte, plantas e mais, as estantes funcionam de modo útil e sofisticado.

Organização visual

Com estantes, os espaços ficam mais funcionais e agradáveis, mas elas exigem um maior cuidado na organização, pois dispensam portas e tudo fica visível.

Uma boa dica é brincar com os espaços e alturas. A assimetria é o que garante o movimento bonito de uma estante decorada, mesclando os objetos por tipo e tamanho.

Legenda: Projeto Spaço Interior Foto: Kadu Lopes

Você sabia que as estantes podem ser divisórias separando áreas sem comprometer a sensação de amplitude ou luminosidade? E para cada funcionalidade, um tipo diferente de estante.

Há as estantes com prateleiras e as com nichos, existe também a possibilidade de desenhar uma estante com gavetas e aquelas que emolduram racks de TV, uma forte tendência.

Qual material usar?

A estante é um móvel que geralmente é feito sob medida para o espaço e pode ser em materiais como madeira, vidro, MDF e até porcelanato. A cor e design escolhido vão depender do estilo de decoração do ambiente, que pode ser moderno, industrial, clássico e até rústico.

Legenda: Estante do Projeto Spaço Interior Foto: Kadu Lopes

Na hora de planejar, avalie bem o espaço em que ela vai ficar posicionada, fazendo a medição correta e imaginando tudo o que planeja armazenar ali. Há quem ame usar a estante para dar um efeito de biblioteca com livros de uma ponta a outra, enquanto outras pessoas usam para armazenar memórias de viagem.

Eu amo uma estante que mostre a personalidade do dono da casa. É como se cada prateleira ou nicho contasse uma história com objetos pessoais repletos de afetividade. Pode ser um prêmio profissional, fotos de família, livros que amou, entre outros objetos especiais. Inspire-se!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora