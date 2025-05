O charme das portas mimetizadas e como usá-las na decoração de casa

Você deve conhecê-las como portas ocultas ou camufladas, mas na arquitetura elas são denominadas de portas mimetizadas. Geralmente vem acompanhadas de um painel parecendo ser uma coisa só e surgem como uma passagem secreta para algum outro cômodo. Já esbarrou com uma assim por aí? Tenho aqui em casa e amo a proposta.

A estética é clean, moderna e promove integração visual. As portas mimetizadas são excelentes soluções para esconder algum cômodo como banheiros, área técnica ou de serviço. Na minha sala, por exemplo, marca presença acompanhando o painel atrás do sofá e, esse painel, dá acesso ao corredor de quartos e costuma ficar sempre fechado.

Soluções diversas

Cada porta mimetizada esconde um cômodo e tem seus motivos para estar ali. Aqui, por exemplo, gosto de isolar a sala de estar e jantar quando ligo o ar-condicionado. Dessa forma, o ar não foge pelo corredor e se concentra nesses cômodos.

Além de solucionar essas pequenas demandas, as portas mimetizadas também valorizam os imóveis. Por serem ocultas entre painéis e revestimentos, são super sofisticadas e acabam revelando um um novo olhar sobre as áreas de circulação da casa. Sua fluidez visual a fazem sumir nos ambientes com muito charme.

Legenda: Porta mimetizada na minha casa; neste caso, ela dá acesso aos quartos Foto: Acervo pessoal

“As portas mimetizadas têm uma função que vai além da estética, pois ajudam a organizar visualmente o ambiente e valorizam o projeto. Imagine um painel de madeira na sala que, de forma quase mágica, esconde diferentes áreas de passagem, deixando tudo em perfeita harmonia e leveza”, explica Karina Alonso, da SCA Jardim Europa.

Atenção na instalação

É importante ter atenção a alguns detalhes na hora de planejar uma porta nesse estilo no seu projeto. Começando pelo tipo de material, que costuma ser em MDF, com o detalhe de acompanhar o mesmo já usado no painel ao lado dessa porta. A ideia é que seja de continuidade, por isso, o material deve ser o mesmo.

Para além do tipo de material escolhido, há também o estilo de puxador. Prefira os puxadores em cava, por exemplo, ou com detalhes bem discretos, pois isso vai garantir o o resultado impecável e sem ruídos visuais que buscamos em portas mimetizadas.

Legenda: Se não abrir, a gente nem sabe que tem uma porta escondendo um cômodo ali atrás; o projeto é escritório Bianchi & Lima Arquitetura Foto: Rafael Renzo

Na instalação, essa porta pode ser de correr com trilho suspenso ou pivotante. A determinação dessa escolha vai depender do espaço disponível no ambiente. Usamos esse estilo de porta em diversos espaços, como halls de entrada, corredores, áreas sociais ou quartos. Em muitos casos, usam-se modelos sem batente, o que exige atenção redobrada à vedação e estabilidade.

E aí, deu vontade de inserir uma porta mimetizada por aí? Os profissionais de arquitetura reforçam sobre a importância de planejar essa instalação, o que significa avaliar as condições da parede e escolher ferragens robustas para sustentar o peso. Dito isso, escolha um estilo que harmonize com o da sua casa como amadeirada, ripado e outros. Inspire-se nas ideias!