'Se Avexe Não', série produzida e estrelada por cearenses, chega à Netflix nesta sexta-feira (9)

Após exibição na TV Brasil e pré-estreia no Cineteatro São Luiz no ano passado, a série cearense “Se Avexe Não” será exibida em novas telas em todo o País. Nesta sexta-feira (9), a produção estreia na Netflix Brasil, mais um passo importante para a divulgação do audiovisual do Estado.

Com criação e roteiro de Luciana Vieira, Victor Costa Lopes e Wislan Esmeraldo, a comédia conta com elenco 100% cearense e narra a história de Selma (Juliana Maia), que vive uma rotina tranquila e independente morando sozinha – até precisar voltar a dividir a casa com toda a família. A partir dessa mudança, os parentes passam a dividir o cotidiano entre alegrias, confusões e perrengues financeiros.

Produzida pela Orla Filmes, a série foi viabilizada por meio de um edital do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav). O elenco – formado por Juliana Maia, Fabíola Líper, Rafael Martins, Bruna Pessoa, Lucas Cavalcante, Ana Luiza Rios, Mateus Franklin e Bilica Leo – conta com nomes consagrados e novos talentos do Ceará.

A chegada à Netflix acontece após uma série de rodadas de negócios e conversas com plataformas de streaming. Em entrevista ao Verso, o roteirista Victor Costa Lopes explica que, já em 2018, quando a equipe concorria ao edital de TVs públicas que possibilitou a produção, chegou a ter conversas com outras plataformas, mas que, no final, a escolha se deu por um caminho que possibilitasse mais independência criativa.

As políticas públicas, de forma geral, permitem que a gente faça as nossas próprias investigações, os nossos próprios experimentos mesmo, do ponto de vista de linguagem, de tema, até mesmo de formato de humor.” Victor Costa Lopes Roteirista e um dos criadores da série

Foi essa independência, concedida pelo investimento oriundo do edital público, que possibilitou, por exemplo, que o elenco fosse todo cearense, e a equipe, majoritariamente nordestina, segundo Lopes. Um caminho com menos investimento, mais autonomia e “muita labuta”, destaca.

“Se [a série] tivesse sido, desde o início, desenvolvida junto a esses grandes conglomerados, talvez a gente não tivesse tido a oportunidade, por exemplo, de colocar a Juliana Maia (que faz a personagem Selma), porque é o primeiro trabalho audiovisual dela”, explica. Isso porque, em determinados projetos de streaming, a escolha para protagonista é pautada em artistas que já tenham alcance midiático, como os “globais”, pontua o roteirista.

Legenda: Série narra, com bom humor, o cotidiano da família Nobre Foto: Jorge Silvestre/Divulgação

“Enfatizar que é uma série independente é muito importante, porque isso faz com que a gente chegue em uma grande plataforma de streaming, mas não chega de qualquer jeito”, explica Victor. “A gente chega, de alguma forma, se posicionando diante do tipo de humor que a gente acha que é importante de ser feito, o tipo de produção e de desenho de equipe que a gente acha que é importante”, completa.

Mesmo com a estreia na Netflix, que deve trazer grande visibilidade para o seriado, a equipe segue se mobilizando de forma independente para divulgar o trabalho. Como a plataforma nem sempre divulga ativamente produtos que não sejam originais ou de grande alcance, o esforço inicial consiste em fazer com que os próprios cearenses, que já conhecem a série, assistam o projeto na plataforma, fazendo com que ela se destaque e chegue a outros estados brasileiro.

“Vai, de alguma forma, abrir alguns caminhos e fazer com que as pessoas possam conhecer um pouco mais essa produção cearense. Então, está todo mundo muito, muito animado”, destaca Victor.

Veja também Verso Festival gratuito estimula acesso à cultura e formação de plateia para filmes cearenses Verso Grupo Comédia Cearense reencena clássico ‘O Beijo no Asfalto’ após 62 anos para celebrar aniversário

Exibição no streaming amplia visibilidade para talentos cearenses

Legenda: Papel de Selma é o primeiro da atriz no audiovisual Foto: Morena Lima/Divulgação

Entre as liberdades artísticas concedidas pelo apoio das políticas públicas, a equipe tomou a decisão de chamar uma estreante no audiovisual para um dos papéis principais do seriado. Juliana Maia, que interpreta Selma, já contava com ampla experiência no meio artístico, na música e no teatro, mas nunca tinha feito nada para as câmeras até ser aprovada nos testes de “Se Avexe Não”, em 2022.

Gravada em meio à pandemia, a série teve uma rotina intensa, entre audições remotas, testes de Covid-19 e as gravações. “Foram 10 episódios de aproximadamente 26 minutos que foram gravados em 36 dias corridos. A gente tinha folga, lógico, mas foi uma loucura boa, gostosa, um desafio e que eu abracei”, celebra Juliana, que destaca que sua estreia nas telas “foi linda, cheia de companheirismo e de emoções maravilhosas”.

Animada, a atriz – que também é cantora e mestre de cerimônias – conta que a estreia na Netflix traz uma feliz coincidência, já que o primeiro dia de gravação de “Se Avexe Não” aconteceu em 9 de maio de 2022, exatamente há três anos. “Acho que tudo meio que funciona de maneira muito perfeita na vida”, comenta.

Para Juliana, além de uma nova etapa da carreira, a estreia nacional traz força para toda a cadeia de produção audiovisual do Estado, do elenco às áreas técnicas. “Credibiliza ainda mais o trabalho de produtoras de audiovisual aqui no Ceará”, afirma. “A gente hoje entende que não é mais necessário a migração, ir para o Sudeste, necessariamente, porque a gente também consegue construir coisas boas, importantes, legítimas aqui no nosso Estado, no Nordeste”, ressalta.

Legenda: No seriado, Lucas Cavalcante interpreta Enzo Nobre Foto: Lucas Dantas/Divulgação

Quem também teve uma nova experiência a partir da série foi o ator Lucas Cavalcante, que interpreta o sobrinho de Selma, Enzo. Com musicais e curta-metragens no currículo, estreou em uma série em “Se Avexe Não”, desafio que teve “um ritmo próprio e uma continuidade emocional”.

“Acho que atuar é sempre um processo de somar camadas, e cada projeto anterior me preparou de alguma forma para esse agora”, comenta o artista. Para Lucas, a força da série concentra-se, principalmente, na capacidade do projeto de fazer com que o público ria, se emocione e se veja representado na tela.

“Agora, com a chegada à Netflix, a expectativa é que esse alcance se amplie ainda mais. A plataforma tem um poder de difusão enorme, e levar um conteúdo tão nosso para pessoas do Brasil inteiro é uma chance incrível de alcançar mais pessoas e fortalecer ainda mais o nosso lugar no mapa do audiovisual”, destaca.

Serviço

Série "Se Avexe Não" na Netflix Brasil

Quando: A partir de 9 de maio

Mais informações: @seavexenaoserie