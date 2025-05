Arte de Espedito Seleiro é projetada na estátua de Padre Cícero em homenagem à trajetória do artesão

Dois dos maiores nomes da cultura cearense juntos de modo inédito e impressionante. É o que acontecerá neste sábado (10), em Juazeiro do Norte, no Cariri.

Pela primeira vez na História, a estátua de Padre Cícero Romão Batista receberá uma projeção mapeada como parte de homenagem inédita ao mestre Espedito Seleiro.

A projeção acontecerá às 19h e deve encher os olhos do público. A ideia é que a intervenção artística, no alto do Horto, estampe a tradicional arte em couro de Espedito Seleiro, em uma fusão simbólica entre o sagrado e o popular.

O evento, com realização da Conviver Urbanismo, reunirá autoridades, influenciadores e o próprio homenageado. A expectativa é que a noite seja emocionante.

Trajetória celebrada

Espedito Velozo de Carvalho é natural de Arneiroz e vive em Nova Olinda (CE). Há mais de 70 anos dedicado ao artesanato em couro, o Mestre da Cultura desenhou o próprio nome na cena artística brasileira e internacional a partir de um trabalho único e fartamente reconhecido.

Em 2019, por exemplo, quando comemorou 80 anos, o mestre do couro recebeu o Troféu Sereia de Ouro, desfilou na Marquês de Sapucaí e foi homenageado pelo Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará.

Nascido em uma família de seleiros, o artista trabalha com seis filhos e dois netos. Além dos méritos já citados, recebeu, em 2008, o título de Mestre da Cultura Tradicional Popular do Ceará, concedido pelo Governo do Estado e, em 2001, a Ordem do Mérito Cultural, concedida pela Presidência da República do Brasil.

Legenda: Nascido em uma família de seleiros, o artista trabalha com seis filhos e dois netos no ateliê em Nova Olinda, interior do Ceará Foto: Thiago Gadelha

Como era de se esperar, o sucesso atraiu novos parceiros. Com os irmãos designers de renome internacional, Fernando e Humberto Campana, Espedito desenvolveu peças para a coleção Cangaço, a exemplo de armários, cadeiras, sofás e mesas de centro. O trabalho ganhou destaque na feira Design Miami, realizada em dezembro de 2015, nos Estados Unidos.

No mesmo ano, recebeu convites para desenvolver modelos exclusivos para as marcas cariocas Farm e Cantão. Nas visitas que os designers de moda e estilistas passaram a fazer com frequência a sua oficina em Nova Olinda, porém, o mestre sempre fez uma exigência: para fechar negócio, era preciso manter a essência das cores e os corações em arabescos, que ele havia internalizado no contato com a cultura cigana.

Com essa segurança sobre a própria personalidade, o artesão protagonizou documentários, teses de mestrado, livros e cordéis. As peças assinadas por ele também ganharam destaque em filmes, novelas e passarelas. Orgulho genuinamente cearense.

Serviço

Projeção mapeada na estátua do Padre Cícero em homenagem a Espedito Seleiro

Neste sábado (10), no Horto do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte (CE). Recepção a partir das 18h; projeção às 19h