Praia de Iracema completará 100 anos com programação cultural gratuita neste mês; confira

A Praia de Iracema, cartão-postal de Fortaleza, completa 100 anos de existência nesta quarta-feira (7). Para celebrar a data, a Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor) e o Instituto Cultural Iracema (ICI) montaram uma programação cultural gratuita ao longo deste mês de maio. Os festejos incluem shows, feiras, exposições e rodas de conversa.

A programação inicia nesta quinta-feira (8), com a abertura oficial no Largo dos Tremembés e a tradicional feira La Grue. O som ficará por conta do DJ KL Jay e do coletivo MarÉHouse, que apresentará o projeto Maré Alta. Além disso, haverá uma homenagem audiovisual ao território.

Legenda: O coletivo MarÉHouse apresentará o projeto Maré Alta Foto: Divulgação

Ao longo do mês, as atividades se concentrarão em pontos simbólicos e estratégicos do bairro, como a rua dos Tabajaras, o Centro Cultural Belchior, a Vila Morena e o Poço da Draga, além do Largo dos Tremembés.

"Celebrar o centenário da Praia de Iracema é festejar nossa memória e potência. Honrar a ancestralidade desse lugar, que já nasce porto e, hoje, está consolidado como importante polo de arte, cultura e criatividade de Fortaleza. Ancoradouro de talentos, abrigo de tantos espaços culturais e dos nossos principais eventos estruturantes, lugar de fruição para turistas e fortalezenses, que movimenta a economia com uma pujante oferta de serviços", destaca a secretária municipal da Cultura, Helena Barbosa.

História da Praia de Iracema

A Praia de Iracema já foi conhecida como Praia do Peixe, em referência à tradição jangadeira e às famílias de pescadores que moravam no bairro.

Legenda: A banda Kanjerê será uma das atrações da comemoração Foto: Divulgação

O nome atual foi dado em 7 de maio de 1925, como resultado de um concurso promovido pelo conselho de moradores para valorizar o território. Segundo a Prefeitura, o termo "Iracema" foi escolhido para homenagear a personagem de José de Alencar.

Centro Cultural Belchior e Poço da Draga

A programação comemorativa deste mês também irá contemplar os aniversários do Centro Cultural Belchior (17/05) e do Poço da Draga (22 a 24/05). Estão previstas feiras de design e gastronomia, flash tattoos, exposições, ocupações artísticas e bate-papos sobre cultura, cidade e inovação.

A ideia da organização do evento é integrar artistas locais, moradores e empreendimentos criativos do bairro.

Veja a programação completa

8 de maio - Abertura

Local: Largo dos Tremembés

16h: Feira La Grue (versão pocket)

17h: Coletivo MarÉHouse apresenta Maré Alta

20h – DJ KL Jay

9 de maio

Local: Largo dos Tremembés

16h: Feira La Grue (40 expositores + campanha solidária ONG EntreNós)

16h: BATEU

20h: Emiciomar

10 de maio

Local: Largo dos Tremembés

16h: Feira La Grue

16h: Pacific Discs

16h30: Aulão de pilates

18h: Mirage

19h30: Agê

Local: Vila Morena

16h: PARKO | Pop-up Store

16h: Iracema Tattoo (flash tattoo)

16h: Mood PRIDE, com DJ Gabe Pierrot

16h às 17h: Dona Menina (degustação de açaí e gelatos)

17h30: Desfile Pride Casting | IRACEMA, MEU AMOR com La Grue + Dalbax

Local: Rua dos Tabajaras

16h: Feira Violeta + Feira de Artes no jardim A Goiabeira (loja Ethos) + Feira Gastronômica e de Empório (em parceria com o Mercado AlimentaCE)

16h: Calçada Family, com moda autoral e Dj Piu

19h: Samba do Kanjerê na Casa Iracemar (Ateliê da Sil + Ventana)

22h: After Babel com DJ Bugzinha e DJ Nego Célio no Instituto Poliglota

Local: Largo do Mincharia

16h30: Cada vez Melhor (samba e pagode)

19h30: Lucas LK (Pop Rock e MPB)

Local: Centro Cultural Belchior

14h: "Bora Design – Design & Cidade | O Design transformando espaços e vidas", com Danielle Nina (La Urb), Lu Palhano (Reciclocidades/Cagece) e Laura Rios e Liana Feingold (Estar Urbano)

17h: Roda Iracema com Kanjerê, SamBomja, Grupo +Melanina e Samba de Pai pra Filha

17 de maio - Aniversário do Centro Cultural Belchior

Local: Centro Cultural Belchior

14h: "Bora Design – Design & Cidade | Distritos de Inovação", com Lia Parente (Ipplan Fortaleza) e Osmar Sá (Citinova)

19h: Show especial Cais Bar

Local: Largo dos Tremembés

16h: Feira Bem Vintage + Feira Mais Vinil

16h: Aulão de dança e baile charme com Luís Alexandre + DJ William

Local: Vila Morena

14h: Iracema Tattoo (flash tattoo)

15h: Mood PRIDE | Oficina de Upcycling com intervenção em fotografia

16h: Feira Feira | Feira de artes e impressos

Local: Rua dos Tabajaras

16h: Feira Violeta + Feira de Artes no jardim A Goiabeira (loja Ethos) + Feira Gastronômica e de Empório (em parceria com o Mercado AlimentaCE)

16h: Calçada Family, com moda autoral + DJ Piu

16h: DJ Priscilla Delgado | Aniversário do restaurante SouL do Pará

18h30: Tocaias Band | Aniversário do restaurante SouL do Pará

19h: Festa Buliçosa no restaurante Verdura

21h: After da Babel, com DJ Dvid, no Instituto Poliglota

Local: Largo do Mincharia

16h30: Cada Vez Melhor (samba e pagode)

19h30: Lucas LK (Pop Rock e MPB)

Aniversário da comunidade do Poço da Draga e do CCBel

Local: Poço da Draga e Centro Cultural Belchior

24/05 (sexta-feira)

17h: Os Transacionais no Poço da Draga

19h: Forró de favela, com banda “Amor Secreto” no Centro Cultural Belchior