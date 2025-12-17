Igor Queiroz Barroso recebe Troféu Mansueto Barbosa
Entrega foi realizada durante a 5ª edição da Cantata da Esperança.
O empresário Igor Queiroz Barroso recebeu o Troféu Mansueto Barbosa durante a Cantata da Esperança 2025. A cerimônia de entrega ocorreu na noite desta quarta-feira (17), no Teatro RioMar Papicu, em Fortaleza.
A 5ª edição da Cantata da Esperança contou com a primeira entrega oficial desse prêmio, criado em 2025. O Troféu Mansueto Barbosa busca reconhecer pessoas e instituições que se destacaram pela contribuição social e pelo compromisso com a vida em comunidade.
O troféu ganhou forma em escultura inédita concebida pelo artista cearense Jackson Alves. A primeira dama da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Tainah Marinho Aldigueri, também foi premiada.
Veja também
Cantata da Esperança
O evento cultural foi realizado pela Casa de Vovó Dedé, sendo um concerto-espetáculo que une arte, emoção e compromisso social.
A Cantata da Esperança representa a missão da instituição organizadora, que tem como objetivo:
- Transformar vidas por meio da arte;
- Abrir caminhos para jovens talentosos;
- Fortalecer laços comunitários.
O diretor artístico Ewelter Rocha destacou que o evento representa quem são. "Uma comunidade empenhada na formação e no brilho dos nossos jovens artistas. Este ano, temos a honra de contar com artistas convidados que ampliam a experiência e oferecem uma troca valiosa com nossos alunos", disse.