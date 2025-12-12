Edifício São Pedro dá lugar à praça cultural provisória

Fortaleza ganhará um novo espaço voltado à arte neste sábado (13): a Praça Cultural São Pedro, uma iniciativa da Universidade Federal do Ceará que ocupará o terreno do antigo Edifício São Pedro por pelo menos dois anos, antecedendo a construção de um futuro centro cultural ligado à UFC.

A estrutura provisória, que terá agenda e ações geridas pela Pró-Reitoria de Cultura da UFC, irá acolher programações da instituição e também propostas pela sociedade civil e instâncias públicas. A entrega da praça será marcada por apresentação da Orquestra Sinfônica da UFC e a festa Frequência Beatles, a partir das 17 horas.

A promessa, explica o pró-reitor de Cultura Sandro Gouveia, é a de construir o espaço — tanto em termos concretos quanto de pensamento e programação — ao longo do tempo e de maneira coletiva, aberta e democrática.

O projeto compõe o futuro Campus Iracema da UFC, que incluirá o Instituto de Ciências do Mar (Labomar), o Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN) e novo bloco do Instituto de Cultura e Arte (ICA).

Estruturada para baratear custos

“A montagem da praça é por etapas, a gente está entregando a primeira”, afirma Sandro. Segundo ele, “a ideia é que a gente possa ir aprimorando a estrutura”. Isso inclui, por exemplo, aquisição de estruturas de palco, som e banheiros. O pró-reitor ressalta, ainda, que a praça foi construída de forma que permita que a manutenção do espaço físico seja simples e “de baixo custo”.

“A gente pensou num ambiente que fosse provisório — ou seja, quando começarem realmente as obras do centro, a gente pode desmontar e montar em outro lugar — e o mais aberto e democrático possível, por isso chegou na configuração de uma praça” Sandro Gouveia pró-reitor de Cultura da UFC

Por conta da intenção de promover ações diversas — incluindo shows, feirinhas, espetáculos e outras —, o vão central da praça precisou ser pavimentado, justifica Sandro, mas elementos de paisagismo também estão previstos. “Como é uma praça provisória, a gente não pode plantar árvores de grande porte, porque depois a gente tem que remover”, aponta.

Programação pensada coletivamente

Na entrega da etapa inicial da Praça Cultural São Pedro, neste sábado (13), haverá um ato de abertura com presença de autoridades e programação artística gratuita com projetos artísticos da Universidade.

A partir de 18 horas, a Orquestra Sinfônica da UFC apresenta o espetáculo “Divas do pop”, cujo repertório inclui músicas brasileiras e estrangeiras e será performado por instrumentistas do grupo sinfônico e cantoras cearenses.

Logo depois, às 20 horas, a noite segue com a festa de encerramento do ano do programa “Frequência Beatles”, da rádio Universitária FM 107.9, que será comandada pela banda The Shout Beatles Celebration.

O próximo passo prioritário é dar sequência à construção de agenda da praça. “Várias ações nossas vão estar presentes, e não são só da cultura — a gente quer difundir a extensão, a pesquisa —, mas além disso a gente quer dialogar com a sociedade”, atesta Sandro.

O pró-reitor adianta, por exemplo, que a UFC já está em contato com Organizações Sociais e setores governamentais para a construção conjunta de programações para o espaço. “É uma agenda que a gente quer construir coletivamente. Nós estamos entrando em contato com pessoas, empresas, OSs, mas outras já começaram a nos procurar”, afirma.

Em breve, após a entrega da primeira etapa, um canal de comunicação para pessoas e instituições interessadas em promover ações na praça deve ser estruturado.

Futuro centro cultural será detalhado em breve

O compromisso da criação de um local com vocação cultural ali vem desde que a Superintendência de Patrimônios da União cedeu o terreno ainda de forma provisória à UFC.

O Edifício São Pedro, erguido em 1951, teve a demolição anunciada em maio de 2024, após imbróglios referentes ao tombamento ou não da construção. Nos últimos anos, o prédio havia chegado a um estado de deterioração elevada.

Mesmo após a derrubada, uma série de imbróglios jurídicos referentes à posse do terreno se sucedeu em ação movida por antigos proprietários do edifício. Após decisão favorável, a UFC deu partida à concretização do projeto cultural em setembro.

“A nossa perspectiva de praça é de pelo menos dois anos”, afirma o pró-reitor. Esse caráter provisório do espaço se justifica porque a iniciativa antecede a construção de futuro centro cultural ligado à Universidade.

Desde meados do ano passado, informações prévias apontavam que a construção seria um Centro Cultural Banco do Brasil. O ministro da Educação Camilo Santana, por exemplo, aventou a possibilidade em junho de 2024. Em evento do Plano de Cultura da UFC em agosto de 2024, ela foi reforçada pelo pró-reitor.

No anúncio da entrega da Praça Cultural São Pedro para o dia 13, porém, a UFC cita a construção de um “Centro de Artes, Cultura e Eventos” da instituição. Questionado, Sandro explica que não é possível, no momento, divulgar detalhes do equipamento vindouro.

Ele adianta, porém, que a “concepção do espaço” ocorrerá “da forma mais pública possível”. “O projeto arquitetônico, tudo, vai ser uma coisa que a gente quer dialogar com a sociedade, fazer de uma maneira coletiva”, afirma.

“A gente vai primeiro elaborar o projeto. Quando ele e as parcerias estiverem prontos, a gente vai fazer a divulgação e depois entrar na fase de estratégias para construção do centro”, elenca.

