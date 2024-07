Terreno do Edifício São Pedro poderá ter, além da UFC, Centro Cultural Banco do Brasil, diz Camilo

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou, nesta terça-feira (2), em entrevista ao Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares, que iniciou o diálogo com as gestões do Banco do Brasil e da Universidade Federal do Ceará (UFC) para que o terreno do antigo Edifício São Pedro possa, além de servir para instalação de prédios do futuro Campus Iracema, abrigar uma unidade do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

“Estive com a presidenta do Banco do Brasil recentemente, em Brasília, com o reitor [da UFC], com a ideia para que a gente possa ali, além de ser um equipamento da universidade, seja um Centro Cultural Banco do Brasil”, falou o titular do Ministério da Educação (MEC) durante a participação no jornal.

Segundo Camilo, a edificação era, pela relevância que teve na história de Fortaleza, um patrimônio do estado do Ceará e, portanto, o projeto pretendido pela universidade para o terreno teria “todo o apoio do Governo Federal”. Ainda de acordo com o ministro, aquele é um espaço importante na Praia de Iracema.

A demolição do Edifício São Pedro, realizada pela Prefeitura de Fortaleza, após constatar “grande risco de desmoronamento”, foi concluída em maio. Na última quarta-feira (26), a Superintendência de Patrimônio da União (SPU) oficializou, mediante publicação no Diário Oficial da União (DOU), a cessão da guarda provisória do terreno para a UFC.

Legenda: Imagens do terreno após a demolição do Edifício São Pedro, em maio. Foto: Roberto Jucá/Prefeitura de Fortaleza

A solicitação para obtenção da autorização do órgão federal foi enviada pela universidade em junho. Com a guarda, que tem vigência de um ano, a instituição de ensino superior fica responsável pela preservação do imóvel contra invasões e outros eventos, devendo também promover limpeza e garantir o atendimento de normas de saúde pública.

Ao que já revelou a reitoria da instituição, o local em questão deve receber um equipamento acadêmico de cultura, arte e eventos. Conforme apontou o reitor Custódio Almeida, em entrevista coletiva concedida no início de junho, a nova edificação deve se chamar Centro Cultural Iracema e deve receber uma espécie de extensão do Museu de Arte da UFC.

Pelo que já disse Custódio Almeida, a reitoria tem planos de ocupação imediata para a área. O equipamento será um dos três planejados para o Campus Iracema, que ainda contará com os prédios do antigo Acquário do Ceará e do Centro Distribuição dos Correios, na Rua dos Tabajaras.

Legenda: Equipamento deve integrar complexo universitário na Praia de Iracema. Foto: Reprodução / UFC

Quanto ao CCCB, se a proposta vingar, Fortaleza poderá ser a segunda capital nordestina a ter uma unidade anunciada. Em março, o Governo da Bahia e o Banco do Brasil assinaram um acordo para a criação do primeiro equipamento do tipo no Nordeste, a ser instalado no Palácio da Aclamação, antiga sede da administração estadual baiana, em Salvador. As demais unidades ficam em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte.