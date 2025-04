Estações de ônibus da Av. Bezerra de Menezes são interditadas para obras nesta quarta (30); entenda

A Prefeitura de Fortaleza anunciou, nesta terça-feira (29), que a partir de 5h desta quarta-feira (30), as estações de ônibus do Corredor Expresso da Avenida Bezerra de Menezes, no sentido Antônio Bezerra ao Centro, serão interditadas devido às obras de recuperação do pavimento.

Com a medida, os coletivos devem passar a trafegar na faixa dos demais veículos. Para os passageiros que desejam acessar os ônibus que seguem no sentido Antônio Bezerra - Centro, a orientação é realizar o embarque e desembarque junto às calçadas.

Veja também Ceará UFC obtém licenças para construir Estação Científica em Jericoacoara; veja detalhes Ceará Estruturas instaladas na faixa de areia da Praia do Futuro são retiradas por fiscalização

ESTAÇÕES INTERDITAS

Os equipamentos que terão suas atividades suspensas temporariamente são Olavo Bilac, José Lourenço, Cruz Saldanha, Padre Frota, Otávio Bonfim e Mercado São Sebastião. Os agentes da Socicam estarão orientando os passageiros nas estações.

A previsão do Executivo municipal é de que no domingo (4), a partir das 5h, as estações voltem a funcionar normalmente.

A Prefeitura informou ainda que, para viabilizar o fechamento provisório do corredor, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) realizará o controle de tráfego e disciplinamento da circulação.

A recuperação asfáltica ocorre na altura da Estação José Lourenço, entre Rua José Lourenço e a Rua General Piragibe. E na altura da Estação Cruz Saldanha, entre a Rua Cruz Saldanha e a Rua Conselheiro Vieira da Silva.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.