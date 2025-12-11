Matrículas em escolas estaduais de Fortaleza podem ser feitas por App; veja passo a passo

Cerca de 90 mil estudantes de Fortaleza poderão se matricular nas escolas públicas estaduais por meio do novo aplicativo “Matrícula Online SEDUC-CE”, lançado pela Secretaria da Educação (Seduc) nesta terça-feira (9).

No momento, estão abertas as inscrições para os alunos novatos que desejam ingressar em uma das 23 Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEPs), até o dia 17 de dezembro.

Já a matrícula para as 79 Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTIs) e 54 Escolas de Ensino Médio regulares (EEMs) da Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor) começará em 15 de dezembro e seguirá até 21 de janeiro de 2026.

O ano letivo de 2026 para a rede estadual iniciará no dia 4 de fevereiro.

Alunos novatos são aqueles advindos da rede particular, ou de outros estados, ou que abandonaram a escola e desejam retomar os estudos em uma unidade de ensino da rede pública estadual.

Além da plataforma online, as matrículas podem ser realizadas por meio do site da Seduc ou presencialmente, onde as unidades de ensino oferecem computadores e suportes aos pais e alunos que necessitam de ajuda no processo.

O aplicativo foi desenvolvido com tecnologia cedida pela Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice) e está disponível para os sistemas Android e iOS.

Pais e alunos interessados a utilizar a plataforma online podem tirar dúvidas por meio de um documento disponibilizado pela Seduc neste link.

Confira o passo a passo como utilizar

Baixe o aplicativo ‘Matrícula Online SEDUC-CE’; Faça o login pelo Acesso Cidadão, ou gov.br com dados dos pais, mães ou responsáveis; Cadastre ou atualize os dados dos alunos no Painel do Responsável; No caso de atendimento prioritário, adicione documentos solicitados; Selecione as opções de vaga no Painel do Estudante; Escolha a etapa ou série em Escolas Profissionalizantes, Escolas Regulares ou para Transferência; Selecione a escola desejada; Organize em ordem de preferência as escolas e turnos de preferência; Acompanhe a solicitação de matrícula no Painel do Estudante; Receba a confirmação do resultado da matrícula.

Legenda: Em ordem: para matrículas em EEEPs, vão aparecer três escolas com uma vaga para cada uma delas; nas regulares, serão três escolas com duas opções; e no caso de transferência, aparecerá uma escola com uma vaga. Foto: Reprodução/Seduc

As unidades escolares aparecerão, na plataforma, com um “pin” que indica o local onde ficam e a disponibilidade de vagas da seguinte forma:

Pin verde: a escola possui vagas disponíveis ;

; Pin cinza: a matrícula desta escola é feita presencialmente ;

; Pin vermelho: a escola não tem vagas disponíveis (Veja lista abaixo).

Calendário de matrícula

Conforme a Seduc, o processo será dividido em três fases sequenciais: a confirmação de matrícula dos veteranos na mesma escola; remanejamento interno (quando há solicitação de vaga em outra escola) e externo (alunos oriundos das redes municipais); e a matrícula de novatos na rede estadual.

Em Fortaleza, todas as etapas serão realizadas exclusivamente pela internet — no site ou no aplicativo.

A inscrição dos estudantes veteranos é realizada automaticamente e os pais, responsáveis ou o aluno (se for maior de 18 anos) devem acompanhar o processo junto à escola. As matrículas acontecerão de 15 a 31 de dezembro nas unidades escolares de Fortaleza e entre 22 a 31 de dezembro no interior.

Os alunos oriundos da rede municipal poderão se matricular nas escolas profissionalizantes do interior entre os dias 8 e 14 de janeiro de 2026, enquanto o registro dos estudantes novatos nas escolas regulares (EEMTIs e EEMs) será nos dias 15 e 16 de janeiro de 2026.

Grupos prioritários podem realizar as inscrições antes do público geral. É o caso de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), estudantes da Educação Especial — incluindo pessoas com deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) e Altas Habilidades/Superdotação —, dependentes de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, e jovens em condições de vulnerabilidade social.

Em Fortaleza, a matrícula desses grupos acontecerá do dia 15 de dezembro a 14 de janeiro de 2026, enquanto no interior será entre 6 e 7 de janeiro.

Escolas com matrículas presenciais em Fortaleza