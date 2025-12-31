Mulher entra em trabalho de parto dentro de táxi e é auxiliada por policiais em Fortaleza; vídeo

Uma mulher entrou em trabalho de parto dentro de um táxi no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (31). Uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) que patrulhava a região prestou auxílio à gestante durante o caso.

Segundo informações da PMCE, a mulher tem 18 anos e entrou em trabalho de parto enquanto trafegava no veículo. No local, três policiais prestaram auxílio ao nascimento do bebê, garantindo os primeiros cuidados à família.

Nas imagens divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE), é possível ver quando o táxi no qual a gestante estava para em uma avenida do bairro Cristo Redentor. Uma mulher desce e pede auxílio de uma equipe da PM que passava do outro lado da via. Em seguida, os agentes vão até o veículo, param o tráfego temporariamente e ajudam no primeiro atendimento.

Primeiramente, a família foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cristo Redentor para o atendimento inicial. Na sequência, eles foram transferidos para o Hospital Distrital Gonzaga Mota da Barra do Ceará.

Além da PMCE, a ação contou com o apoio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) e da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), órgãos que integram a estrutura da SSPDS-CE.

Veja também Ceará Bispo emérito da Diocese de Crato encontra Papa Leão XIV; veja vídeo Ceará Ônibus pega fogo em Canindé, no interior do Ceará, nesta quarta-feira (31)

O Diário do Nordeste acionou a Pasta e a Secretaria de Saúde (Sesa-CE) para saber mais detalhes do caso e do estado de saúde da família. A matéria será atualizada em caso de retorno.