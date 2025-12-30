Homem destrói imagem centenária da Paróquia São Benedito, em Fortaleza
Conforme o santuário, suspeito que derrubou peça é reincidente.
Um ato de vandalismo foi registrado contra o Santuário Arquidiocesano de Adoração – Paróquia São Benedito, na manhã desta terça-feira (30). Por volta das 9h, um homem invadiu o templo e destruiu uma imagem sacra histórica e centenária, considerada patrimônio de grande valor religioso, cultural e afetivo para a comunidade de fiéis.
A Polícia Militar informou, por meio de nota, que uma equipe da Força Tática do 5º Batalhão prendeu o homem ainda pela manhã após a prática de dano ao patrimônio religioso.
Veja também
De acordo com informações do próprio santuário, o autor do ataque é reincidente. Anos atrás, o mesmo indivíduo já havia praticado atos semelhantes no local, ocasião em que outras imagens sacras foram danificadas.
Em nota, a comunidade paroquial manifestou profundo pesar pela destruição do bem histórico e reafirmou o compromisso com a fé, a paz e o respeito. O caso foi registrado, e as providências cabíveis estão sendo adotadas junto às autoridades competentes.
Apesar do ocorrido, o santuário informou que permanece aberto à oração e à solidariedade dos fiéis, destacando a confiança de que a justiça será feita e de que episódios como este não enfraquecerão a vivência da fé nem a missão evangelizadora da Igreja.
Penalizado por discriminação religiosa
Segundo a PM, diante dos fatos, o homem foi detido e conduzido ao 34º Distrito Policial, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.
O suspeito permaneceu preso, sendo autuado pelos crimes de dano ao patrimônio e por crime previsto na Lei nº 7.716/1989, que trata da discriminação religiosa.