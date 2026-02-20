Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Governo do CE, Fortaleza e mais 52 prefeituras perdem ‘verba extra’ na educação em 2026; veja lista

O recurso complementar do Fundeb é destinado a estados e municípios que melhoram a aprendizagem e reduzem as desigualdades na educação.

Escrito por
Thatiany Nascimento thatiany.nascimento@svm.com.br
Ceará
Legenda: O total dessa verba adicional varia de uma rede de ensino para a outra
Foto: Davi Rocha/SVM

O Governo do Ceará e ao menos 53 prefeituras cearenses, incluindo Fortaleza, não irão receber em 2026 uma verba extra destinada à educação e repassada pelo Governo Federal. O recurso faz parte de um mecanismo complementar do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), principal fonte de financiamento da educação pública no país.

O total dessa verba adicional varia de uma rede para a outra e, entre os municípios cearenses que irão receber os valores em 2026, Caucaia e Sobral concentram os maiores repasses: R$ 36,1 milhões e R$ 28 milhões, respectivamente.

A exclusão tanto da rede estadual de ensino quanto das 53 redes municipais ocorre porque essas gestões não atenderam aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC) para ter acesso à complementação da União. Entre as exigências estão a redução das desigualdades educacionais entre estudantes, sobretudo, de baixa renda, negros e indígenas, e a adoção de critérios técnicos de mérito e desempenho para a escolha de diretores escolares, ou seja, sem indicações políticas.

Veja também

teaser image
Ceará

Por que escolas indígenas do Ceará ficarão fora da universalização do tempo integral em 2026

teaser image
Ceará

Obras e fechamento de turmas: como o CE atua para ter tempo integral em 100% do ensino médio em 2026

teaser image
EducaLab

Entenda o que é o Fundeb e quais mudanças estão sendo propostas para o financiamento da educação

Na prática, o Estado e essas prefeituras deixam de receber valores adicionais que reconhecem avanços na gestão e na aprendizagem dos alunos. O repasse integra a modalidade conhecida como Valor Anual por Aluno Resultado (VAAR), criada para premiar redes públicas que melhoram indicadores educacionais e reduzem desigualdades. 

O repasse dessa verba foi instituído em 2020 com a aprovação do Novo Fundeb, mas só começou a ser distribuído em 2023. Desde então, a rede estadual do Ceará ainda não conseguiu acessar os valores dessa modalidade específica de complementação. No início de 2025, o Diário do Nordeste mostrou essa situação. Naquela época, o número de prefeituras que perdeu a verba era ainda maior, chegando a 66. 

O não recebimento do VAAR, em grande parte dos municípios cearenses, está relacionado ao desempenho insuficiente nos indicadores de aprendizagem com foco em equidade, o que na prática siginifica que o aditivo não foi conquistado porque as redes não melhoram o aprendizado de estudantes vulneráveis, como os pobres, negros e indígenas.
 

Já em outros casos, a perda do recurso ocorreu porque as gestões não comprovaram que adotaram processos técnicos e transparentes para a escolha de gestores escolares, prevalecendo as indicações políticas na ocupação desses cargos.

Além do Governo do Estado, 53 cidades cearenses, conforme o Ministério da Educação (MEC) não foram habilitadas para receber o recurso em 2026 (veja lista)

Enfrentar os obstáculos

No caso da rede estadual, conforme informado pelo MEC, o Estado não conseguiu reduzir as diferenças de aprendizagem entre alunos ricos e pobres e entre diferentes grupos raciais. Questionada, a Secretaria Estadual da Educação (Seduc) respondeu em nota que, o Ceará cumpriu quatro das cinco regras exigidas pela lei do Fundeb para receber o VAAR. 

Segundo a pasta, o Estado adota critérios técnicos para escolher diretores escolares, tem alta participação dos alunos no Saeb, vem apresentando avanços na equidade, com redução das desigualdades raciais e socioeconômicas de aprendizagem; e mantém parceria com os municípios, além de ter o currículo alinhado à Base Nacional Comum Curricular.

No cálculo do VAAR, diz a Seduc, são considerados os resultados do Saeb e dados como a taxa de abandono escolar, que caiu para 1,8% no Ceará. O Estado também apresentou melhora no desempenho dos alunos e na redução das desigualdades. Com isso, aumentou o número de municípios cearenses que passaram a receber a complementação do VAAR entre 2023 e 2026.

Mas, pondera: "em um sistema educacional de grande porte como o do Ceará, a redução das desigualdades de aprendizagem entre grupos socioeconômicos e raciais constitui um desafio estrutural, que vem sendo enfrentado com planejamento, monitoramento permanente e políticas públicas direcionadas à equidade". 

Legenda: Segundo a Seduc, a gestão tem trabalhado para reduzir as desigualdades de aprendizagem
Foto: Thiago Gadelha

A pasta afirma que "mantém um esforço contínuo de gestão para qualificar as práticas pedagógicas, fortalecer o acompanhamento dos indicadores e garantir apoio diferenciado às escolas e estudantes em maior vulnerabilidade". 

O Estado, argumenta a Seduc, "tem apresentado avanços importantes em aspectos como melhoria do fluxo escolar, recomposição das aprendizagens no contexto pós-pandemia e diminuição das disparidades educacionais, o que demonstra que a rede está se consolidando para atender plenamente aos critérios estabelecidos pelo VAAR nos próximos ciclos".

Já a rede municipal de Fortaleza, que é a maior do Estado e recebeu essa verba complementar em 2023 e 2024, diz, via nota da Secretaria Municipal da Educação, que o cálculo para receber o VAAR em 2025 e 2026 leva em conta a comparação dos resultados do Saeb de 2019 e 2023. 

Segundo a pasta, a inabilitação ocorreu porque o município não atingiu a meta de redução das desigualdades de aprendizagem entre estudantes de diferentes grupos raciais e níveis socioeconômicos e isso pode ser atribuído, principalmente, aos impactos da pandemia de Covid-19 sobre a rede municipal entre 2020 e 2023.

A atual gestão, iniciada em 2025, afirma que já colocou em prática um plano para recuperar a equidade e melhorar os indicadores no próximo ciclo do Saeb.

Entre as ações elencadas pelas SME estão: o acompanhamento individual dos alunos com mais dificuldades, a escolha de gestores escolares por critérios técnicos, formação continuada com foco em equidade racial e a aplicação de avaliações diagnósticas antes do exame oficial, com o objetivo de corrigir falhas e tentar retomar o acesso ao VAAR nos próximos anos.

O Diário do Nordeste também entrou em contato com a União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) Ceará mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. 

O que é a complementação VAAR?

A complementação-VAAR é uma das principais inovações do chamado Novo Fundeb, aprovado em 2020. Diferentemente de outros repasses automáticos, essa parcela da complementação da União está condicionada ao cumprimento de critérios de gestão e à melhoria dos resultados educacionais.

O mecanismo foi criado para induzir boas práticas na administração das redes públicas e estimular a redução das desigualdades no ensino. Assim, só recebem os recursos as redes que, além de cumprir exigências legais, demonstram avanço concreto em indicadores de aprendizagem e de atendimento escolar.

A Lei 14.113/2020 estabelece cinco condicionalidades obrigatórias para que estados e municípios possam concorrer ao VAAR. O cumprimento de todas elas é requisito inicial para habilitação.

Entre as exigências previstas na Lei do Fundeb estão:

  • Escolha de diretores escolares com base em critérios técnicos de mérito e desempenho, ou com participação da comunidade entre candidatos previamente avaliados;
  • Participação de pelo menos 80% dos estudantes nas avaliações nacionais;
  • Redução das desigualdades educacionais socioeconômicas e raciais;
  • Existência de regime de colaboração formalizado entre Estado e municípios;
  • Adoção de currículos alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Mesmo com o cumprimento dessas condicionalidades, o recebimento do recurso não é automático. As redes também precisam apresentar avanço em dois indicadores calculados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep):

Nível e evolução dos resultados de aprendizagem, com ponderação por critérios de equidade;
Atendimento escolar, que considera fatores como permanência e evasão no ensino fundamental e médio.

Metade dos recursos do VAAR é distribuída com base nos resultados de aprendizagem, e a outra metade leva em conta os dados de atendimento escolar. Se a rede cumprir as condicionalidades, mas não apresentar avanço em pelo menos um desses indicadores, não recebe a complementação.

Quais cidades foram beneficiadas?

Apesar da exclusão de parte das redes cearenses, outros municípios do Estado conseguiram atender às exigências e apresentaram avanço nos indicadores educacionais, garantindo o acesso ao VAAR em 2026.

Dentre os 131 municípios que irão receber do MEC, via via Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),  a verba, Caucaia (36 milhões); Sobral (28 milhões), Itapipoca (20 milhões), Maracanaú (15 milhões) e Crato (12 milhões) são os que receberam os maiores valores.  

Em âmbito nacional, a complementação VAAR será de R$ 7,5 bilhões, beneficiando 3.034 redes de ensino, sendo 3.025 redes municipais e nove redes estaduais: Alagoas, Amazonas, Goiás, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná e Sergipe.

Em que essa verba pode ser usada?

A verba do VAAR pode ser usada em diversas ações voltadas à manutenção e ao desenvolvimento da educação. O recurso pode ajudar a pagar professores que estão em sala de aula, melhorar a estrutura das escolas e comprar material escolar. Mas, esse valor não entra no cálculo do mínimo de 70% do Fundeb que deve ser destinado ao pagamento dos profissionais da educação.

Por outro lado, o dinheiro não pode ser utilizado para custear a merenda escolar, pagar profissionais que estejam fora de suas funções na educação ou bancar benefícios de servidores aposentados.

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Ceará

Ram Newsedan realiza “Rampage Drive” com ofertas especiais neste sábado (21)

A ação promocional estará disponível em todas as concessionárias da Ram Newsedan

Agência de Conteúdo DN
Há 55 minutos
Ceará

Governo do CE, Fortaleza e mais 52 prefeituras perdem ‘verba extra’ na educação em 2026; veja lista

O recurso complementar do Fundeb é destinado a estados e municípios que melhoram a aprendizagem e reduzem as desigualdades na educação.

Thatiany Nascimento
Há 1 hora
Jovens praticando vôlei em quadra poliesportiva coberta no Cuca Jangurussu, espaço com atividades esportivas e culturais na Regional 9 de Fortaleza
Ceará

Cuca Jangurussu reúne ações culturais e esportivas na Regional 9

Equipamento da Prefeitura de Fortaleza atua na inclusão social e no acesso a políticas para jovens

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Imagem mostra Ocupação Terra Prometida, comunidade carente com casas improvisadas em Fortaleza, com foco em crianças brincando na rua e céu parcialmente nublado, representando dificuldades de moradia e condições precárias.
Ceará

Arquidiocese do CE abre Campanha da Fraternidade sobre moradia em meio a déficit de 211 mil habitações

Após 33 anos, tema retorna ao foco do movimento, que visa estimular poder público e sociedade civil a buscar soluções.

Carol Melo e Nicolas Paulino
19 de Fevereiro de 2026
Mulher caminhando sob chuva forte, segurando um guarda-chuva arco-íris vibrante em uma rua urbana molhada, com outras pessoas ao fundo.
Ceará

Cidades do CE têm novos avisos de chuvas intensas até sexta (20); veja locais

Previsão foi atualizada pelo Inmet nesta quinta-feira (19).

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Montagem de duas fotos mostra prédio em chamas na Aldeota em Fortaleza.
Ceará

Prédio em construção na Aldeota pega fogo, e quatro trabalhadores sofrem intoxicação por fumaça

O fogo teve início em pavimento não habitado.

Luana Severo
19 de Fevereiro de 2026
Carga apreendida pela PRF.
Ceará

PRF apreende carga com anabolizantes, canetas emagrecedoras e iPhones no Ceará

Três homens foram presos em flagrante.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Vista panorâmica da Praia de Iracema, em Fortaleza, ao entardecer, com o sol brilhante refletindo na água, céu com nuvens e a silhueta da cidade costeira.
Ceará

Ondas de calor estão 9 vezes mais frequentes e ameaçam futuro do clima no CE, diz cientista

Aquecimento global pode intensificar tempo mais seco e afetar regime de chuvas.

Nicolas Paulino
19 de Fevereiro de 2026
Montagem com duas fotos mostrando um muro parcialmente destruído após um acidente. Na imagem da esquerda, um carro branco aparece profundamente danificado, tendo atravessado o muro de tonalidades azul e verde; destroços de tijolos e concreto estão espalhados ao redor. Na imagem da direita, uma ambulância branca com sirene vermelha está entre os escombros, também dentro da área interna após o colapso do muro. O céu está nublado em ambas as fotos.
Ceará

Carro desgovernado invade hospital e atinge ambulâncias em Independência, no Ceará; veja vídeo

Colisão ocasionou apenas danos materiais aos veículos e à fachada do hospital.

Redação
18 de Fevereiro de 2026
Homem idoso de boné em rua urbana inundada observa carro passar e criar grandes respingos de água.
Ceará

CE tem aviso de ‘perigo’ por fortes chuvas até sexta (20); veja detalhes

Previsão do Inmet indica que condições devem atingir todo o Estado.

Redação
18 de Fevereiro de 2026
Mulher segura guarda chuva azul estampado em rua de Fortaleza.
Ceará

Chove em pelo menos 130 cidades de todas as regiões do CE; veja volumes

Acumulados são de 7h de ontem até 7h desta quarta-feira de cinzas (18).

Redação
18 de Fevereiro de 2026
Montagem de três fotos mostrando ruas alagadas na cidade do Crato, no Ceará.
Ceará

Chuva com ventania alaga ruas e derruba teto de posto de gasolina no Crato (CE)

Defesa Civil atendeu diversos chamados da população.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Multidão no Aterro da Praia de Iracema.
Ceará

Trio elétrico para o Carnaval em Fortaleza está em estudo, diz secretária da Cultura

Helena Barbosa pontua responsabilidade para estruturar retorno do modelo de festa.

Bergson Araujo costa e Letícia do Vale
17 de Fevereiro de 2026
Foliões curtem Carnaval de fortaleza na praça da gentilândia.
Ceará

Público lota palcos da folia na despedida do Carnaval 2026 em Fortaleza

Capital cearense contou com inúmeros pontos de folia.

Bergson Araujo Costa e Letícia do Vale
17 de Fevereiro de 2026
Foto de Dom Gregório Paixão.
Ceará

Confira programação das celebrações de Quarta-Feira de Cinzas no Ceará

Oficialmente, a Quarta-Feira de Cinzas não é feriado nacional.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
foto de foliões em carnaval de fortaleza.
Ceará

É feriado ou ponto facultativo nesta terça-feira (17) de Carnaval?

Carnaval não é feriado nacional.

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Crianças e adolescente tomam banho de chuva sob o olhar de mulher protegida por um guarda chuva. Em primeiro plano, uma rua de terra coberta por água.
Ceará

Ceará tem alerta de chuvas intensas em 118 cidades até quarta (18), com raios e ventania

Funceme emitiu alertas nesta terça-feira (17).

Igor Cavalcante
17 de Fevereiro de 2026
Uma grande barragem de concreto se estende ao lado de um reservatório de água, com um canal que atravessa uma paisagem rochosa e arborizada sob um céu parcialmente nublado.
Ceará

No 1º mês da quadra chuvosa de 2026, veja como estão os açudes do Ceará

Apesar do ganho de água, cenário tem sido menos favorável do que no ano passado.

Theyse Viana
17 de Fevereiro de 2026
Localizada no Sertão dos Inhamuns, Aiuaba costuma registrar baixas temperaturas.
Ceará

Ceará registra 17°C nesta terça de Carnaval; veja cidades com as temperaturas mais baixas

Dados foram divulgados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Redação
17 de Fevereiro de 2026
Pessoa de costas segurando um guarda-chuva azul estampado em rua molhada sob chuva leve, com carros ao fundo.
Ceará

Chuva banha 48 cidades do Ceará nesta terça (17) de Carnaval; Paracuru registra o maior volume

Previsão para os próximos dias indica um aumento de nebulosidade e chuvas no estado até quinta-feira (19)

Redação
17 de Fevereiro de 2026