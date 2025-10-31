Diário do Nordeste
Enem será em menos de três meses; confira materiais gratuitos para se preparar

UFMG disponibiliza e-book com dicas para redação; materiais do Educa todas as disciplinas

Educa Mais Brasil 19 de Agosto de 2022

Bullying acadêmico: qual limite da ansiedade na entrega de trabalhos de conclusão de curso?

Professor explica que sensação pode ter origem em bloqueios mentais

Educa Mais Brasil 18 de Agosto de 2022

Meditação nas escolas beneficia crianças e adolescentes

Alunos melhoram o desempenho acadêmico, se tornam mais pacientes, bem humorados e resilientes

Educa Mais Brasil 17 de Agosto de 2022

Gestão da qualidade: um olhar atento ao presente e futuro das organizações

Visão sistêmica é uma das principais características da profissão, aponta consultora no segmento

Educa Mais Brasil 16 de Agosto de 2022

Campanha Agosto Solidário disponibiliza descontos em cursos de capacitação

Instituições com selos internacionais dão bolsas de estudo para brasileiros

Educa Mais Brasil 16 de Agosto de 2022

Plataforma de cursos oferece especialização gratuita e on-line para mulheres com mais de 45 anos

Capacitação é oferecida para mulheres que querem empreender

Educa Mais Brasil 12 de Agosto de 2022

Dia do Advogado: conheça áreas para trabalhar após concluir o curso de Direito

Mulheres são maioria na profissão

Educa Mais Brasil 11 de Agosto de 2022

Fies inicia inscrições a partir de hoje (9); prazo encerra no próximo dia 12

Estudantes devem ter participado de alguma edição do Enem entre 2010 e 2021

Educa Mais Brasil 09 de Agosto de 2022

Universidade de Toronto seleciona estudantes do ensino médio para bolsas integrais

Benefícios incluem ainda suporte para auxílio moradia e seguro para acidentes

Educa Mais Brasil 08 de Agosto de 2022

Prouni: após prorrogação de prazo, inscrições encerram nesta sexta-feira (5)

Resultado sai na próxima segunda; matrículas vão de 8 a 17 de agosto

Educa Mais Brasil 05 de Agosto de 2022

“O Karatê é surpreendente! Na verdade, não tenho palavras para dizer o que esse esporte representa

Com centenas de medalhas, a baiana Adriele Menezes sonha com um patrocínio

Educa Mais Brasil 04 de Agosto de 2022

Prouni 2022.2 deixa de apresentar nota de corte parcial durante seleção

Estudantes reclamaram nas redes sociais da ausência do recurso

Redação 03 de Agosto de 2022

USP, Unicamp e UFG disponibilizam cursos gratuitos e on-line com certificados

Formações abrangem diferentes áreas, confira

Educa Mais Brasil 02 de Agosto de 2022

Inscrições do Prouni 2022.2 iniciam hoje e vão até a próxima quinta-feira

A 1ª chamada será no dia 8 de agosto e a 2ª chamada em 22 de agosto de 2022

Educa Mais Brasil 01 de Agosto de 2022

Fies: confira como ficaram os novos limites para valores semestrais de financiamento

Valores também são válidos para aditamentos de renovação semestral contratados a partir do 2º semestre de 2022

Educa Mais Brasil 28 de Julho de 2022

Graduação EAD é preferência entre a maioria dos estudantes, aponta Censo

Escolha pela opção cresceu 400% nos últimos dez anos

Educa Mais Brasil 27 de Julho de 2022

Enem 2022: Inep divulga ranking de inscrições; Fortaleza tem mais de 70 mil inscritos

Dos 3.396.632 inscrições confirmadas no exame, 224.113 são do Ceará

Educa Mais Brasil 26 de Julho de 2022

Inscrições para Prouni e Fies começam em agosto

Calendário foi divulgado pelo ministro da Educação

Educa Mais Brasil 25 de Julho de 2022

Brasil tem sete entre as 10 melhores instituições de ensino superior da América Latina

Ranking foi divulgado pela revista britânica Times Higher Education (THE)

Educa Mais Brasil 22 de Julho de 2022

Criatividade: confira cinco profissões que combinam com quem tem a mente fértil

Qualidade é exigida em muitas áreas de atuação e é um diferencial no mercado

Educa Mais Brasil 21 de Julho de 2022

Empresa abre inscrições em curso gratuito e on-line para desenvolvedores

Melhores participantes poderão ocupar time da distribuidora Raízen

Educa Mais Brasil 20 de Julho de 2022

Dia do Futebol: paixão nacional envolve profissões além dos atletas em campo; saiba mais

Anualmente, 19 de julho é dedicado ao esporte que é o sonho profissional de muitos jovens

Educa Mais Brasil 19 de Julho de 2022

7º Prêmio de Literatura da Amazon está com inscrições abertas

Vencedor terá livro publicado e receberá R$50 mil em dinheiro

Educa Mais Brasil 18 de Julho de 2022

Curso gratuito de imersão em JavaScript está com inscrições abertas

Aulas gratuitas serão realizadas on-line entre os dias 18 e 23 de julho

Educa Mais Brasil 15 de Julho de 2022

Cursos gratuitos ajudam quem deseja driblar o desemprego

São mais de 130 capacitações em diversas áreas de atuação

Educa Mais Brasil 14 de Julho de 2022

Prazo de matrícula para aprovados na chamada regular do Sisu começa hoje (13)

Inscritos devem verificar regras de matrícula na instituição em que foi selecionado

Educa Mais Brasil 13 de Julho de 2022

Evento gratuito aborda metaverso e inteligência artificial

Participantes poderão concorrer a bolsas de estudos na área

Educa Mais Brasil 12 de Julho de 2022

Cursos gratuitos na área de gestão de processos estão com inscrições abertas

São oferecidas quatro formações on-line; inscrições vão até 31 de julho

Educa Mais Brasil 11 de Julho de 2022

Enade 2022: inscrições para o exame já podem ser feitas

As provas serão aplicadas no dia 27 de novembro

Educa Mais Brasil 08 de Julho de 2022

Após divulgação dos resultados, Sisu 2022.2 libera inscrição para a lista de espera

Podem participar quem não foi selecionado em nenhuma das opções na chamada regular

Educa Mais Brasil 07 de Julho de 2022

Julho sem Plástico: momento é de urgente necessidade de combater a poluição ambiental

“O plástico está tão presente no dia a dia que nem paramos para pensar nos danos”, reflete professor

Educa Mais Brasil 06 de Julho de 2022

Aquecimento do setor de estética demanda profissionais ainda mais capacitados

Cursos técnicos na área são uma boa pedida para se especializar em menos tempo

Educa Mais Brasil 05 de Julho de 2022

Dia do Operador de Telemarketing: conheça histórias de quem fala com o sorriso na voz

Profissão inspira estudo em outras áreas e acolhe diferentes perfis de pessoas

Educa Mais Brasil 04 de Julho de 2022

Estudantes negros são público-alvo de programa de estágios com bolsa-auxílio de R$2 mil

O programa SOMOS Afro recebe inscrições até o próximo domingo (3)

Educa Mais Brasil 01 de Julho de 2022

Enfermeira-poeta recita poesias para pacientes em hospitais da Bahia

Carolina Miranda agracia seus colegas de trabalho e pacientes com ação

Educa Mais Brasil 30 de Junho de 2022

Companhias abrem seleção para trainee com foco em recém-formados

As vagas costumam ser bastante disputadas e a seleção é feita em diversas etapas

Educa Mais Brasil 28 de Junho de 2022

Sisu 2022.2: inscrições para as vagas do segundo semestre do programa começam amanhã

Candidatos do Enem 2021 são aptos a participar do processo seletivo

Educa Mais Brasil 27 de Junho de 2022

Após dois anos de suspensão, retomada do São João movimenta diferentes setores

No segmento de entretenimento, os objetivos de quem trabalha com shows já se concretizaram

Educa Mais Brasil 23 de Junho de 2022

Universitários inadimplentes podem ter dívidas pagas; saiba como

Para ter direito, estudantes devem estar matriculados em uma das faculdades participantes do programa

Educa Mais Brasil 22 de Junho de 2022

Dia do Mídia: data celebra importância dos trabalhadores da comunicação

Atuação desse profissional está além de publicações em redes sociais

Educa Mais Brasil 21 de Junho de 2022