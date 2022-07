Cursos gratuitos ajudam quem deseja driblar o desemprego

O número de desempregados no Brasil é cerca de 11,9 milhões, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de desemprego representou 9,8%, até maio, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada recentemente pelo IBGE.

Esses dados mostram a necessidade de atualização no currículo dos trabalhadores. Diversos cursos gratuitos são oferecidos por instituições de ensino e são grandes aliados para quem busca se recolocar no mercado de trabalho ou tem investido no empreendedorismo como estratégia de sobrevivência.

Para a estudante Marília Gonçalves, realizar os cursos gratuitos foram um diferencial na hora para conseguir se recolocar no mercado de trabalho, após alguns meses desempregada. “Na pandemia, eu perdi o emprego e comecei a pesquisar por cursos gratuitos porque eu sabia que precisava estar à frente dos meus concorrentes em uma entrevista de seleção. Foi a melhor coisa que eu fiz, pois me deu noção do que o mercado de trabalho exige do profissional e de como eu poderia usar meu tempo livre para aprender ainda mais”, conta.

Uma iniciativa gratuita a favor do conhecimento é o aulão gratuito que está sendo promovido pelo Educa Mais Brasil e parceria com o CNA Go. O encontro, conduzido pelo professor Alessandro Vasconcelos, vai abordar a importância do inglês no mercado de trabalho. O aulão acontece na próxima terça-feira (19), às 19h30, através da plataforma Zoom. Os inscritos terão certificado de participação e para se inscrever basta preencher o formulário eletrônico.

“O objetivo é trazer uma série de perguntas e respostas mais corriqueiras nas entrevistas de emprego e mostrar o diferencial de pronúncia. Tentar trazer uma experiência real e dar ao participante a oportunidade de simular uma entrevista em inglês. Quem participar vai se aventurar a falar e ouvir a pronúncia correta das frases. A meta é fazer com que percebam a diferença entre a pronúncia aprendida nas aulas de inglês com uma situação real”, explica o professor.

Legenda: Alessandro Vasconcelos participa do aulão. Foto: Acervo pessoal

Outra iniciativa é a Eu Capacito, plataforma de capacitação profissional do Instituto IT Mídia, que está com inscrições abertas para mais de 130 cursos gratuitos divididos entre soft skills, fluência digital, empreendedorismo e tecnologia. As aulas são ministradas por grandes empresas, como Google, FIAP, SoulCode, Microsoft, IBM e Salesforce.

Confira, abaixo, algumas das opções oferecidas gratuitamente:

Aulão Gratuito Educa Mais Brasil + CNA Go

Oportunidade para quem quer melhorar a fluência no inglês para o mercado de trabalho

Inscrições através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemKBk9s-ojcuSYlJyQm47f7A61zSFv4JR-EIsxjqK_DTJ79Q/viewform

Habilidades profissionais (IBM)

O curso de Habilidades Profissionais é oferecido pela IBM e aborda colaboração efetiva, habilidades interpessoais, resolução de problemas, entre outros temas. Possui quase 8 horas de duração.

Como falar em público (Google)

Com carga horária de 1 hora, o curso Como falar em público ensina elementos de linguagem corporal importantes para falar bem em público, além de obter dicas para uma boa apresentação profissional.

Planejamento de desenvolvimento de carreira (Salesforce)

Ideal para quem quer aprender a traçar um plano de carreira. O conteúdo do curso Planejamento de desenvolvimento de carreira conta com autoavaliação, como explorar opções de carreira e explorar uma habilidade. Esse treinamento possui 50 minutos de duração.

Domine as competências pessoais mais requisitadas no mercado de trabalho (Microsoft)

Oferecido pela Microsoft, o curso de competências pessoais tem 8 horas e 44 minutos de duração. Traz as principais habilidades buscadas por recrutadores e gerentes, como liderança e trabalho em equipe, escuta eficaz e estratégias de tomada de decisão.

Networking eficiente (Google)

O conteúdo do curso Network eficiente aborda os primeiros passos para fazer networking, habilidades interpessoais e como superar obstáculos. Possui carga horária de 1 hora.

Empreendendo para ser encontrado por clientes (Google)

Esse curso de empreendedorismo é ideal para quem quer ter noções básicas de como funcionam os motores de pesquisa, pesquisa orgânica e paga, além do Google Search Console. Carga horária de 2 horas.

Orientação financeira e empreendedorismo (Serasa Experian)

São abordados temas como elaboração do orçamento doméstico, definição de metas familiares, fundo de emergência e renegociação de dívidas. Os conhecimentos podem ser aplicados no ambiente familiar ou de negócios. A carga horária do curso de orientação financeira e empreendedorismo é de 1 hora.

Lógica de Programação (SoulCode)

Neste curso de programação oferecido em 6 horas, o aluno irá aprender os fundamentos da lógica, conceitos básicos de programação e estruturas de controle.

Cloud Computing & Data Science (FIAP)

Com 80 horas, o curso de cloud ensina o que é cloud, arquitetura cloud, data mining, data Science, entre outras aplicações.

Blockchain Advanced (FIAP)

Com 40 horas, o curso de Blockchain ensina sobre os conceitos e os fundamentos da plataforma blockchain, como funciona o blockchain, como fazer smart contracts, entre outros temas.

