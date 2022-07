Criatividade: confira cinco profissões que combinam com quem tem a mente fértil

A criatividade é definida nos dicionários como uma qualidade ligada aos talentos - natos ou adquiridos - com estudos e prática, para criar, inventar e inovar em diversos campos. No dizer popular, criativa é aquela pessoa que está sempre “inventando moda” e tem a mente fértil para diferentes situações. Nas profissões, essa característica não é apenas algo dos artistas, mas também dos empreendedores e até mesmo dos cientistas.

No atual cenário do mercado de trabalho, com a concorrência alta em muitas áreas de atuação, ser criativo é um diferencial que pode ser aproveitado em diversas atividades profissionais. Confira, a seguir, cinco áreas nas quais a criatividade é imprescindível:

Publicidade e Propaganda

Publicitários trabalham criando campanhas em diferentes formatos, o que, como você deve imaginar, não é uma atividade fácil. A atuação exige jogo de cintura, sensibilidade, muito conhecimento técnico e, claro, criatividade.

Escrita de ficção e roteiro

Imagina criar uma história do zero, totalmente inédita, e torná-la acessível para diferentes públicos, seja por meio de livros ou filmes. Dá uma trabalheira danada pensar em personagens, falas, desenvolvimento, incidente incitante... sem a criatividade, tudo isso se torna engessado e a história não flui.

Moda e Estilo

Estilistas trabalham com a criação de tendências de moda, modelos de roupa, estilos, acessórios e figurinos... e a criatividade é seu principal instrumento de trabalho.

Arquitetura

A noção estética é essencial para os profissionais da área de Arquitetura, e para aliar design e arte com a Engenharia de Construção Civil, é preciso ter uma criatividade bastante aguçada.

Artes Plásticas

Para criar obras de arte ou restaurá-las, é preciso talento e domínio das técnicas de manipulação de diferentes materiais. A profissão pode ser aprendida, assim como os talentos são desenvolvidos, mas sem a criatividade necessária, fica difícil desenvolver peças únicas, com o estilo próprio do artista.

Mas como desenvolver a criatividade?

Tristeza, desânimo ou até mesmo só cansaço impactam negativamente no desempenho de atividades que costumamos fazer com facilidade. O tempo demora de passar e nada do trabalho ser finalizado. Nessa hora, é comum colocarmos a culpa na falta de criatividade, como se esse talento pudesse sumir vez ou outra. Há ainda quem, antes mesmo de começar uma tarefa, reclame de bloqueio julgando não ter competência para fazê-la.

A verdade é que a criatividade pode ser desenvolvida ao longo da vida, com estudo, paciência e treinamento constante. Sabe o ócio criativo? Pois, bem! Descansar também ajuda a mente ser mais fértil.

Confira algumas dicas para exercitar a criatividade:

Curiosidade é fundamental : fuja da mesmice e da rotina, esteja sempre atento ao novo;

: fuja da mesmice e da rotina, esteja sempre atento ao novo; Inspire-se nas artes : aprecie a beleza na música, nos livros ou em séries e filmes. Isso pode garantir excelentes insights;

: aprecie a beleza na música, nos livros ou em séries e filmes. Isso pode garantir excelentes insights; Descanse : como falamos acima, o cansaço acaba com a nossa criatividade, por isso é tão importante ter momentos para arejar a mente e se divertir;

: como falamos acima, o cansaço acaba com a nossa criatividade, por isso é tão importante ter momentos para arejar a mente e se divertir; Seja um pouco rebelde : sem rebeldia não existe criatividade. Questione e busque sempre novas formas de pensar sobre diversos assuntos. Tenha cuidado ao seguir o que as pessoas dizem ou pensam sem refletir sobre isso. Já dizia a música do RBD, grupo musical mexicano sucesso nos anos 2000: “Y soy rebelde cuando no sigo a los demás”;

: sem rebeldia não existe criatividade. Questione e busque sempre novas formas de pensar sobre diversos assuntos. Tenha cuidado ao seguir o que as pessoas dizem ou pensam sem refletir sobre isso. Já dizia a música do RBD, grupo musical mexicano sucesso nos anos 2000: “Y soy rebelde cuando no sigo a los demás”; Anote suas ideias: leve um caderno com você aonde for. As melhores ideias surgem do nada, até na fila do supermercado. O caderno também estimula a escrita e o desenho em momentos ociosos, o que faz com que a criatividade aflore.

Estude com bolsa de estudo para ser mais criativo

