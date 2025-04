Criança de 7 anos morre após comer ovo de Páscoa no Maranhão; suspeita é de envenenamento

Uma criança de 7 anos morreu após comer um ovo de Páscoa em Imperatriz, município do Maranhão, na noite da última quarta-feira (16). A mãe e a irmã do menino estão internadas em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital municipal após consumir o mesmo ovo. A principal suspeita é de que o chocolate estava envenenado. As informações são do portal g1.

Em depoimento à Polícia Civil, o pai da criança, ex-marido da mãe, disse que o ovo foi entregue à casa da família por meio de um motoboy, como um presente. A embalagem continha um bilhete escrito "Com amor, para Miriam Lira. Feliz Páscoa". Logo após comerem o ovo, pessoas da família começaram a passar mal. O pai da vítima realizou os primeiros socorros.

Uma mulher suspeita de ter enviado o chocolate foi identificada como Jordélia Matos, de 36 anos. Ela foi presa nesta quinta-feira (17) pela Polícia Civil, em Santa Inês (MA).

Conforme a publicação, a criança chegou a ser entubada, mas não resistiu e morreu horas após ter sido internada.

Internação

Naiza Santos, irmã de Mirian Lira, mãe da criança, afirmou que Mirian só apresentou sintomas de envenenamento quando estava no hospital, logo após o filho ter sido entubado.

Ela conta que a irmã foi internada em estado grave e ficou com as mãos roxas e sentiu dificuldade de respirar. A filha dela, Evelyn Fernanda Rocha Silva, de 13 anos, também deu entrada no hospital com os mesmos sintomas.

A Polícia Civil informou que amostras do ovo foram enviadas para análise no Instituto de Criminalística de Imperatriz (Icrim), para comprovação do envenenamento.

Mãe recebeu ligação suspeita

Naiza Santos disse ainda que Mirian chegou a receber a ligação de uma mulher, não identificada, perguntando se ela havia recebido o chocolate.

Em entrevista à TV Mirante, Naiza Santos afirmou que a vítima, ao atender a ligação, perguntou quem estava falando ao telefone, mas a mulher não respondeu.

"Quando o ovo chegou não tinha identificação nenhuma, de quem havia mandado, só o bilhete e não falaram de quem era. Ela [Miriam] só recebeu a ligação, a voz era de uma mulher, perguntando se ela tinha recebido [o ovo de Páscoa]. Ela [Miriam] disse 'recebi sim, quem é?'. E a mulher no telefone disse 'você vai saber quem é'. E desligou e não disse nada", contou Naiza.

Prisão

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (17) uma mulher suspeita de cometer o crime, identificada como Jordélia Matos, de 36 anos, em Santa Inês (MA).

Conforme informações do portal Extra, a suspeita é ex-namorada do atual companheiro de uma das vítimas e foi capturada em um ônibus interurbano.

Testemunhas estão sendo ouvidas pela Delegacia de Homicídios de Imperatriz, enquanto a Polícia Civil aguarda o exame de necropsia do menino para confirmar a causa da morte.

"Além disso, a Polícia requisitou ao Instituto de Criminalística de Imperatriz (ICrim) a coleta de material para análise laboratorial das vítimas que permanecem hospitalizadas", informou a Polícia Civil, em nota.