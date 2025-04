Moradores têm intoxicação alimentar após consumir peixe distribuído por prefeitura na Paraíba

Moradores no município de Pilar (PB), a cerca de 60 km de João Pessoa, tiveram intoxicação alimentar entre a terça-feira (15) e a quarta-feira (16) após consumir peixes que foram distribuídos gratuitamente pela prefeitura. O órgão havia realizado a entrega de cerca de sete toneladas de pescado à população como ação social em celebração à Semana Santa. As informações são do portal g1.

Conforme a publicação, alguns moradores chegaram a perceber que o peixe estava impróprio para o consumo no momento do preparo e já fizeram o descarte do alimento.

A prefeitura de Pilar se manifestou em nota lamentando o problema de saúde dos moradores e informou que o pescado foi comprado seguindo todas as normas de controle sanitário.

Segundo o órgão, uma equipe da Vigilância Sanitária colheu amostras do peixe para identificar as causas do problema. Por precaução, orientou a população a não consumir os peixes até que os resultados das análises sejam divulgados.

Uma investigação foi instaurada pela Secretaria Municipal de Saúde para apurar o caso.