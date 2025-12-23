PIS/Pasep 2025 pode ser sacado até 29 de dezembro

O abono salarial PIS/Pasep 2025 ainda não foi sacado por 141.628 trabalhadores que têm direito ao benefício. Os valores seguem disponíveis somente até a próxima segunda-feira (29).

Quem não sacar o valor até o encerramento do prazo terá que aguardar ser convocado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para ter acesso ao dinheiro.

No calendário do PIS/Pasep 2025, mais de 26,5 milhões de trabalhadores dos setores público e privado tinham direito ao benefício. Até essa segunda-feira (22), 26.396.181 receberam, totalizando mais de R$ 30,7 bilhões pagos.

O pagamento é referente ao ano-base de 2023 e também inclui revisões dos cinco anos anteriores.

Como consultar

É possível consultar o abono salarial PIS/Pasep a partir do dia 5 de cada mês pelos seguintes canais:

Carteira de Trabalho Digital (aplicativo ou site);

Portal Gov.br.

Trabalhadores que entraram com recurso administrativo recebem o pagamento no dia 15 de cada mês, ou no primeiro dia útil seguinte.

Onde sacar o PIS/Pasep

O pagamento do benefício é realizado pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil, conforme o tipo de vínculo do trabalhador.

Na Caixa, o valor é geralmente pago por:

Crédito em conta-corrente ou poupança;

Conta digital pelo aplicativo Caixa Tem.

Quem não tem conta pode sacar em agências, lotéricas, terminais de autoatendimento, correspondente bancário Caixa Aqui e outros canais.

Já no Banco do Brasil, o pagamento ocorre por:

Crédito em conta bancária;

Transferência via Pix ou TED;

Saque presencial em agências, no caso de não correntistas.

Veja também Negócios Saiba como fazer bolão para a Mega da Virada Automóvel Tabela do IPVA 2026 é divulgada; veja quanto você vai pagar de imposto

Quem tem direito

Podem receber o abono os trabalhadores que atendem aos seguintes critérios: