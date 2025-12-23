PIS/Pasep 2025 pode ser sacado até 29 de dezembro
Saiba como consultar e o que acontece se não sacar no prazo.
O abono salarial PIS/Pasep 2025 ainda não foi sacado por 141.628 trabalhadores que têm direito ao benefício. Os valores seguem disponíveis somente até a próxima segunda-feira (29).
Quem não sacar o valor até o encerramento do prazo terá que aguardar ser convocado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para ter acesso ao dinheiro.
No calendário do PIS/Pasep 2025, mais de 26,5 milhões de trabalhadores dos setores público e privado tinham direito ao benefício. Até essa segunda-feira (22), 26.396.181 receberam, totalizando mais de R$ 30,7 bilhões pagos.
O pagamento é referente ao ano-base de 2023 e também inclui revisões dos cinco anos anteriores.
Como consultar
É possível consultar o abono salarial PIS/Pasep a partir do dia 5 de cada mês pelos seguintes canais:
- Carteira de Trabalho Digital (aplicativo ou site);
- Portal Gov.br.
Trabalhadores que entraram com recurso administrativo recebem o pagamento no dia 15 de cada mês, ou no primeiro dia útil seguinte.
Onde sacar o PIS/Pasep
O pagamento do benefício é realizado pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil, conforme o tipo de vínculo do trabalhador.
Na Caixa, o valor é geralmente pago por:
- Crédito em conta-corrente ou poupança;
- Conta digital pelo aplicativo Caixa Tem.
Quem não tem conta pode sacar em agências, lotéricas, terminais de autoatendimento, correspondente bancário Caixa Aqui e outros canais.
Já no Banco do Brasil, o pagamento ocorre por:
- Crédito em conta bancária;
- Transferência via Pix ou TED;
- Saque presencial em agências, no caso de não correntistas.
Quem tem direito
Podem receber o abono os trabalhadores que atendem aos seguintes critérios:
- Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;
- Ter recebido até dois salários mínimos de remuneração média mensal no período trabalhado;
- Ter exercido atividade remunerada por no mínimo 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base;
- Ter os dados corretamente informados pelo empregador no eSocial.