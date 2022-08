Plataforma de cursos oferece especialização gratuita e on-line para mulheres com mais de 45 anos

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito e on-line com foco na profissionalização de mulheres com mais de 45 anos, oferecido pela plataforma Maturi. As aulas são voltadas para quem deseja abrir o próprio negócio ou se redescobrir profissionalmente. Podem se inscrever mulheres de todo o Brasil através do endereço http://maturi.in/boticario.

A formação será ministrada durante seis meses, totalizando 100 horas. Na programação, haverá aulas com professores do mercado, que trarão experiências, vivências e muita prática para as participantes. O programa contará, ainda, com palestras e participações de executivas da marca de cosméticos. “Sabemos que 78% das pessoas com mais de 45 anos já perderam alguma oportunidade por causa da idade, por isso, oferecemos essa capacitação para aquelas que desejam se redescobrir profissionalmente e abrir seu próprio negócio", explica Renata Gomide, diretora de marketing do Grupo Boticário.

O curso gratuito vai acontecer em duas etapas: no primeiro momento, 150 mulheres serão selecionadas para participar da primeira turma, que acontecerá de outubro de 2022 a abril de 2023. Além de um workshop de abertura ao vivo, as selecionadas para essa fase terão acesso a momentos on-line, também ao vivo, para tirar dúvidas após cada módulo do curso, além de uma aula especial com mentora de carreira especializada em transição de profissionais.

Outras cinco mil mulheres serão selecionadas para a segunda turma do curso, que será oferecido no formato 100% gravado, por meio do acesso aos conteúdos disponíveis no hub de capacitações da Maturi.

Inscrições

As inscrições vão até o dia 30 de setembro mediante disponibilidade de vagas e podem participar mulheres cisgêneros ou transgêneros a partir dos 45 anos. O curso terá início no mês de outubro.

"A Maturi apoia projetos de impacto social e o programa Novos começos com Boticário vai ao encontro do que acreditamos. Mulheres maduras têm mais desafios no mercado de trabalho do que mulheres jovens. Em um país onde esse grupo é sub- representado, desenhamos essa ação para que seja potente na jornada dessas profissionais", afirma Andrea Tenuta, Head de Novos Negócios da Maturi.

