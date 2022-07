Curso gratuito de imersão em JavaScript está com inscrições abertas

Pensando em possibilitar o aprendizado para pessoas em nível iniciante em JavaScript, a Alura, uma das maiores escolas de tecnologia do Brasil, está com inscrições abertas para o curso gratuito de imersão em Java. As inscrições devem ser feitas no site do curso.

Serão cinco aulas gratuitas realizadas entre os dias 18 e 23 de julho, para quem deseja aprender a construir do zero o seu primeiro projeto em Java e, assim, adicionar em seu portfólio e dar um upgrade na carreira.

Os participantes terão conhecimentos para iniciar sua carreira em Java, incluindo aprendizados como: construir uma aplicação do zero, entender como melhorar o código para torná-lo mais flexível e fácil, utilizar banco de dados NoSQL, tornar uma aplicação acessível por qualquer profissional e finalizar um projeto completo para utilizá-lo em um portfólio profissional.

O Java é uma linguagem de programação muito utilizada pelos desenvolvedores profissionais e capacitados na área. Mas para quem está em busca de oportunidade no mercado de trabalho ou quer se especializar em diversas áreas de atuação com descontos, o Educa Mais Brasil, maior programa de incentivo à educação do país, em parceria com instituições de ensino oferece descontos de até 70% nas mensalidades de diversos cursos. Para saber mais, acesse o site do programa e veja as oportunidades.

Quero receber conteúdos exclusivos do EducaLab