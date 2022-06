Universitários inadimplentes podem ter dívidas pagas; saiba como

Para ajudar estudantes a quitarem débitos com universidades, o programa Santander Superamos Juntos 2022 está com seleção aberta para contemplar 1500 estudantes endividados de todo o país. As inscrições podem ser feitas até 14 de setembro.

Para concorrer, os estudantes devem estar matriculados em uma das 201 faculdades participantes do programa, entre elas estão: Anhanguera, UNIP, PUC Minas, UniLavras, Mackenzie, Unisinos, Unijorge, Centro Universitário Barão de Mauá e diversas outras. A lista completa pode ser consultada no site do processo seletivo.

Os selecionados receberão, ao todo, o valor de R$4 mil – sendo que R$300 vão diretamente para a conta do aluno que deve direcionar para o material didático e ou infraestrutura, e os R$3.700 restantes serão creditados na instituição na qual está matriculado para quitar mensalidades e outras dívidas. Entre os pré-requisitos para participar da seleção estão:

Estar matriculado(a) numa universidade credenciada ao programa Santander Superamos Juntos 2022;

Fazer graduação, pós-graduação ou algum curso técnico (presencial ou EAD) sem auxílio de bolsa de estudo de 100% concedida pela IES ou outro órgão de fomento;

Estar em situação de vulnerabilidade social;

Ter frequência na Instituição durante todo processo de inscrição, participação e realização do programa.

