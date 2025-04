Canonização de Carlo Acutis, o 'padroeiro da internet', é suspensa após a morte do papa Francisco

Com a morte do papa Francisco nesta segunda-feira (21), o Vaticano informou que a canonização de Carlo Acutis, conhecido como o primeiro santo da geração millenial e "padroeiro da internet", foi suspensa. O jovem italiano foi beatificado por curar uma criança brasileira, em 2010.

Carlo Acutis seria canonizado no próximo domingo (27), em uma cerimônia na Praça São Pedro. O Vaticano ainda não divulgou informações sobre quando o processo deve ser retomado.

A morte do papa Francisco, aos 88 anos, foi comunicada pelo Vaticano. O falecimento foi às 2h35 desta segunda-feira (21) - pelo horário de Brasília. O pontífice fez a última aparição pública no domingo de Páscoa (20), na sacada da Basílica de São Pedro, para a mensagem de Páscoa Urbi et Orbi.

Cura de criança brasileira

O influencer italiano Carlo Acutis foi beatificado por curar uma criança no Brasil, em 2010.

O milagre, reconhecido pelo Vaticano em 2020, ocorreu no estado do Mato Grosso, onde um menino de 7 anos com problemas graves no pâncreas foi curado. Segundo o Vaticano, o avô tocou as roupas do menino italiano, expostas em uma paróquia em Campo Grande, e pediu pela cura do neto.

Acutis morreu de leucemia em 2006, aos 15 anos. Ele divulgava conteúdo cristão na internet e criou um site para catalogar milagres, sendo apelidado de "influencer da santidade".

No ano passado, um segundo milagre atribuído a ele foi reconhecido, atingindo o número necessário para torná-lo santo. Ele curou uma jovem da Costa Rica que sofreu um acidente, segundo o Vaticano.

O papa Francisco havia anunciado a data de canonização de Carlo Acutis no fim da Audiência Geral, assistida por uma multidão na Praça São Pedro, em novembro de 2024.