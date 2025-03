Relíquia do beato Carlo Acutis chega a Fortaleza e será aberta para visita no sábado (15)

A Catedral Metropolitana de Fortaleza recebe, neste sábado (15), uma relíquia de primeiro grau do Beato Carlo Acutis, cuja canonização está marcada para 27 de abril de 2025.

Composta por dois fios de cabelo, a relíquia foi enviada do Santuário do Despojamento, em Assis, na Itália, e estará disponível para visitas partir das 13h30 do sábado, na Catedral.

Ainda no sábado, a programação na Catedral inclui oração, adoração ao Santíssimo Sacramento e catequese ministrada pelo arcebispo Dom Gregório Paixão. Após a cerimônia, a relíquia percorrerá as nove Regiões Episcopais - sedes metropolitanas e dependentes - da Arquidiocese de Fortaleza.

Quem foi Carlo Acutis

Carlo Acutis morreu de leucemia em 2006, aos 15 anos. Durante sua vida, demonstrava devoção à Eucaristia, participando diariamente da missa e dedicando tempo à adoração.

Acutis demonstrava grande afinidade com a tecnologia. Criou um site para catalogar milagres eucarísticos ao redor do mundo, o que lhe rendeu o título de “padroeiro da internet”.

Beatificação e canonização

O jovem foi beatificado em 2020, após ser atribuído a ele o milagre da cura de uma criança brasileira. Em 2010, um menino de 7 anos, com problemas no pâncreas, foi curado depois que seu avô tocou as roupas do beato e pediu pela recuperação do neto na cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

O Papa Francisco reconheceu um segundo milagre: a cura de um estudante universitário em Florença, que teve um sangramento no cérebro após um traumatismo craniano.

De acordo com a fé católica, santos são aqueles que intercedem junto a Deus para a realização de milagres. A canonização de Acutis está prevista para ocorrer entre 25 e 27 de abril de 2025.