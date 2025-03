Prefeitura de Caucaia decreta situação de emergência por 180 dias devido a fortes chuvas

A prefeitura de Caucaia decretou situação de emergência nas áreas afetadas pelas chuvas intensas na cidade. Segundo a gestão municipal, a medida foi assinada pelo prefeito Naumi Amorim e deve ser publicada no Diário Oficial do Município ainda desta terça-feira (11).

Entre os transtornos causados à população local que justificam o decreto, a Prefeitura citou a abertura de crateras, o deslizamento de encosta no litoral e o transbordamento do Rio Ceará, fazendo com que famílias precisassem sair de casa.

A Prefeitura informou que o documento possui vigência de 180 dias e conta com a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito de Caucaia, sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC).

Além disso, o decreto "autoriza a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, tudo sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Caucaia', diz a nota do órgão.

"O decreto é essencial para garantir que a gestão possa mobilizar recursos e ações de forma ágil para minimizar os danos à população. [...] Esse decreto permite que o município acesse auxílios federais e estaduais, além de possibilitar a implementação de medidas urgentes de socorro, como atendimento médico, apoio à infraestrutura e assistência às famílias atingidas", afirmou Naumi Amorim.

Conforme o gestor, as áreas de risco estão sendo monitoradas, em ações conjuntas com a Defesa Civil do Estado.