'Tatuzão' do Metrofor chega ao Colégio Militar, e 1º túnel da Linha Leste é concluído; veja vídeo

A Linha Leste do Metrô de Fortaleza, primeira totalmente subterrânea do Nordeste, teve seu primeiro túnel concluído nesta segunda-feira (12), com a chegada da tuneladora TBM 02 do Metrofor, popularmente conhecida como “tatuzão”, ao Colégio Militar, na Avenida Santos Dumont.

No total, foram escavados 1.734 metros em um trecho até a Estação Chico da Silva, no bairro Centro. O trajeto total, após a conclusão das obras, terá 7,3 km de extensão e contará com cinco estações: Tirol – Moura Brasil, Chico da Silva, Colégio Militar, Nunes Valente e Papicu.

Com 120 metros de comprimento e pesando mais de 1.000 toneladas, o equipamento trabalha a 30 metros de profundidade, e já implantou 1.156 anéis de concreto nas paredes do túnel, que possui seis metros de diâmetro.

Ao Diário do Nordeste, a Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), responsável pela execução do projeto, contou que as obras civis da linha estão com 41,04% de conclusão e compartilhou quais serão os próximos passos do “Tatuzão”.

“Após chegar ao Colégio Militar, a TBM 02 passará por um processo de manutenção, que vai durar aproximadamente três meses. Em seguida, o equipamento volta a escavar em direção à futura estação Nunes Valente”, afirmou.

Além da TBM 02, a obra conta com outro “tatuzão”, TBM 01, que, segundo a pasta, está a caminho da estação Colégio Militar, nas imediações da Avenida Santos Dumont, esquina com a Rua 25 de Março, a aproximadamente 400 metros do Colégio Militar.

A previsão é de que o TBM 01 chegue à futura estação do Colégio Militar no fim de julho de 2025, para andamento das outras fases da obra.

ATRASOS

Apesar da entrega desta segunda-feira (12), as obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza estão atrasadas. Em 2024, a previsão era de que o novo trajeto iniciasse a operação em 2026.

Após embargos por risco de acidentes para trabalhadores, greves, anúncio de R$ 2,1 bilhões em recursos do Novo PAC, dentre outras coisas, a obra anunciada em 2010 pelo então Cid Gomes (PSB) deve ser entregue em 2028, novo prazo da Seinfra.

As obras da “primeira totalmente subterrânea do Nordeste”, apesar de anunciadas há 15 anos, só foram iniciadas definitivamente no final de janeiro de 2014.

EXPECTATIVA

Ainda de acordo com a Seinfra, após sua conclusão, a Linha Leste do Metrô de Fortaleza terá capacidade para movimentar aproximadamente 150 mil pessoas por dia.

O secretário da Infraestrutura do Ceará, Hélio Winston Leitão, afirmou que o Governo do Estado está comprometido com o avanço desse projeto e com a entrega dessa obra à população cearense.

“A Linha Leste será a primeira linha de metrô totalmente subterrânea do Nordeste e a primeira escavada com tuneladoras, o que reforça o pioneirismo do Ceará na infraestrutura de transporte da região”, disse o gestor.

MUDANÇAS NO TRÂNSITO

A Seinfra informou que, com o avanço das obras, está sendo preparada a liberação do tráfego de veículos em alguns trechos da Avenida Santos Dumont.

A previsão é de que, em julho deste ano, já seja concluída a liberação parcial de um trecho que atualmente se encontra bloqueado entre as ruas Nunes Valente e Tibúrcio Cavalcante, no bairro Aldeota.

No que diz respeito à Estação Colégio Militar, a estimativa é de que seja feita uma liberação parcial do tráfego de veículos em julho de 2026, no trecho que se encontra interditado entre as ruas Dona Leopoldina e Nogueira Acioli.

