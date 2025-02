Com obras atrasadas, Linha Leste do metrô de Fortaleza será concluída em 2028, diz secretário

O cronograma atual de obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza aponta que a conclusão da ferrovia deve acontecer somente em 2028. Foi o que explicou o secretário de Infraestrutura do Estado do Ceará, Hélio Winston Leitão. O ramal deve interligar o Centro de Fortaleza até o bairro Papicu inteiramente por via subterrânea.

Durante entrevista na manhã desta quinta-feira (6) no evento de anúncio do ramal do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) entre o Aeroporto Internacional Pinto Martins e a Arena Castelão, o titular da secretaria revelou que uma série de reuniões entre o Governo do Estado e o consórcio responsável pela construção da Linha Leste está em curso para rediscutir o cronograma de obras.

"Paramos este ano para analisar e avaliar tecnicamente com os nossos engenheiros se o cronograma está sendo bem executado. Tivemos várias reuniões nesta semana, e o consórcio se comprometeu. Realmente está investindo mais, colocando mais gente (para trabalhar), e vamos até a próxima semana finalizar todas essas tratativas com o consórcio justamente para que realmente cumpra o cronograma", afirmou Hélio Leitão.

O Consórcio FTS é o responsável pela construção do ramal. Nos últimos anos, porém, uma série de problemas envolvendo as intervenções na ferrovia ganharam destaque, como paralisações por embargo e greve de trabalhadores.

Por essas questões, um possível rompimento de contrato com o consórcio foi analisado pelo Governo do Estado. Questionado sobre o tema, o secretário não confirmou o destrato.

Em vez disso, Hélio Winston Leitão pontuou que está "avaliando todo o cronograma para sentar novamente com a empresa para fechar o posicionamento de que eles têm que agilizar o cronograma" para as obras serem concluídas nos próximos três anos.

2028 Esse é o novo prazo de entrega da Linha Leste do Metrô de Fortaleza. Obra já se arrasta há mais de 10 anos.

Mudança de prazos constantes fazem obra se arrastar há mais de uma década

A construção da Linha Leste foi anunciada em 2010, ainda no primeiro mandato de Cid Gomes (PSB) como governador do Ceará. As obras só começaram definitivamente no fim de janeiro de 2014.

Ao longo de mais de 11 anos de obras, o projeto foi revisto por sucessivas vezes, e encolhido. Atualmente, a Linha Leste, quando estiver pronta e for administrada pela Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), terá somente quatro estações e pouco mais de sete quilômetros de extensão.

A fase 1 do ramal vai interligar o Centro, na estação Chico da Silva, próximo ao Cemitério São João Batista, até o Papicu, vizinho ao terminal de ônibus do bairro. No caminho, estão em construção duas estações: Colégio Militar e Nunes Valente. Outras três (Catedral, Luiza Távora e Leonardo Mota) também fazem parte do trecho, mas não foram iniciadas.

Legenda: Até agora agora, 10 anos depois de iniciadas as obras, só foram perfurados 1.300 dos 7.300 metros dos dois túneis da Linha Leste do Metrofor Foto: Egídio Serpa

Já na fase 2, a interligação vai fechar até o bairro Edson Queiroz, em frente à Universidade de Fortaleza. Serão outras cinco estações (Hospital Geral de Fortaleza - HGF -, Cidade 2000, Bárbara de Alencar, Centro de Eventos e Edson Queiroz). Segundo Hélio Leitão, "ainda não" há previsão de quando as obras desse trecho serão iniciadas.

Quando for inteiramente concluída, a Linha Leste do Metrofor terá mais de 12 quilômetros de extensão. O novo prazo estabelecido pelo secretário acrescenta dois anos na execução das intervenções.

Desse modo, a tendência atual é de que obra só seja entregue 14 anos depois do início — em prazo inferior ao da Linha Sul, cujas obras começaram em 1987 e a última estação (Padre Cícero) só foi inaugurada em dezembro de 2022.

A reportagem entrou em contato com a Ágis Construção e com a Sacyr Construcción Brasil, duas das empresas do Consórcio FTS, para obter detalhes relativos ao andamento das obras da construção da Linha Leste, mas não obteve retorno até o fechamento deste material. O espaço segue aberto para manifestação.