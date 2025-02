Fortaleza deve ganhar ao menos cinco malls em 2025 com 160 operações e pelo menos 800 empregos diretos; veja locais

Ao longo das últimas duas décadas, Fortaleza vivenciou intensa expansão no número de shoppings centers. Ano após ano, grandes empreendimentos se instalavam na Capital cearense ofertando vasto número de lojas, grandes operações de alimentação e lazer e espaço a perder de vista. De 2022 para cá, porém, shoppings com área menor e fortemente voltados para a oferta de serviços ganham força: são os pátios comerciais (também conhecidos como street malls ou strip malls).

A franca expansão deverá seguir em 2025. Para este ano, ao menos cinco empreendimentos têm previsão de inauguração em Fortaleza e região metropolitana, totalizando 160 operações e pelo menos 800 empregos diretos gerados, conforme levantamento feito pelo Diário do Nordeste. Um deles, o Pátio Montenegro, conta com investimento de R$ 20 milhões e 52 operações.

A maioria dos empreendimentos parece seguir uma receita: em sua maioria, há um supermercado ou atacarejo como âncora e uma academia. As demais operações incluem franquias como restaurantes, lanchonetes, serviços como lavanderia, lojas de presentes, sapatarias, papelarias e outros.

No Pátio Montenegro, por exemplo, um grande supermercado e a rede cearense de academias Top Up estarão entre as mais de 50 operações. O espaço, que deve ser inaugurado em julho de 2025, tem entre as confirmações uma pizzaria, açaiteria, loja de cama e mesa, e uma ótica.

Na fase de construção estão sendo gerados 50 empregos diretos e, quando estiver em operação, o empreendimento deve contar com 250 a 300 postos de trabalho diretos.

Harmony Mall Rota do Sol

A previsão de abertura do Harmony Mall Rota do Sol, localizado em Caucaia, região metropolitana, era 5 de dezembro de 2024. O empreendimento, no entanto, segue em construção, o que indica uma possível entrega em 2025. O local contará com um Mercadão São Luiz e com uma unidade da rede de academias Greenlife. Devem ser gerados 500 empregos diretos e mais de mil indiretos.

Laguna Mall

Localizado no Eusébio, o Laguna Mall vai contar com mais de 60 operações, incluindo restaurantes, cafeterias e academia, entre outras. Nesse caso, o empreendimento é voltado para opções de lazer, diversão e alimentação e não terá lojas de varejo/atacado. Entre as marcas confirmadas estão a Academia Gaviões, com funcionamento 24 horas, Turatti, DOC Tratoria, Soho, Benévolo e Belucci.

A previsão é que o mall seja concluído até o fim de 2025.

Mall Guararapes

Um mall na Avenida Sargento Hermínio, no bairro Padre Andrade, em Fortaleza, também deve ficar pronto e ser inaugurado entre 2026 e 2027. As obras já foram iniciadas e o empreendimento contará com um Mix Mateus e um Eletro Mateus, além de uma SmartFit. Mais de 50 lojas devem ocupar o espaço.

Maraponga deve ganhar mais um mall em breve

Quem passa pela Avenida Godofredo Maciel diariamente tem acompanhado a mudança de cenário em frente à Lagoa da Maraponga, entre um motel e um box de cross training. Fontes disseram à coluna que se trata do Mall Godofredo, mas ainda não há informações de quantas operações comporão o espaço ou de empregos a serem gerados. O Diário do Nordeste tentou contato com a empresa dona empreendimento, mas não encontrou o responsável.

A Godofredo Maciel, aliás, se destaca quando o assunto é pátio comercial — praticamente um a cada quarteirão. Alguns, mais antigos, contam com apenas lojas de menor porte. Já os mais recentes nasceram com grandes supermercados e academias, caso do pátio onde funciona o Cometa Supermercados (com a B7 Fitness), em frente também à Lagoa da Maraponga, e do Frangolândia, em um mall com a Greenlife.

Quase no cruzamento com a Avenida Perimetral (Av. Wenefrido Melo), outro Cometa Supermercados também funciona em pátio comercial juntamente com a franquia Selfit.

Em 2024, Fortaleza ganhou grandes malls cujas inaugurações de operações isoladas seguem ocorrendo neste ano. No Mondubim, o Boaventura Mall abriu com uma Drogasil e um Mercadão São Luiz, além de uma academia Maxforma.

O Pátio Castelão inaugurou no fim de 2024 com um Mercadão São Luiz e, em janeiro deste ano, começou a funcionar a Academia Gaviões. No espaço também há outras operações como açaiteria, lanchonetes e outras lojas. O investimento foi de cerca de R$ 35 milhões.

Barateamento de custos para lojista

Mas o que explica o ritmo forte de expansão dessa tipologia de empreendimento ao longo dos últimos, sobretudo, cinco anos? O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará (Sinduscon-CE), Patriolino Dias, avalia que a possibilidade de ratear custos como segurança, por exemplo, em um espaço como um pátio comercial, é um forte atributo.

“Fortaleza é uma cidade insegura e antigamente a gente tinha muitas empresas, comércios funcionando numa casa. Esses negócios foram ficando vulneráveis, então elas migram para espaços onde tenham segurança e elas conseguem ratear custos. Claro, tem que ter um tamanho mínimo porque é caro também ter uma vigilância 24 horas”, pontuou o presidente do Sinduscon-CE.

Além disso, a maioria desses espaços oferece estacionamento grátis e não há necessidade de fazer grandes deslocamentos de onde o veículo fica estacionado até o supermercado, academia ou loja que o cliente deseja ir.

As pessoas estão migrando pela comodidade desses prédios comerciais com estacionamento rotativo, segurança e a possibilidade de resolver muitas coisas em um só local" Patriolino Dias Presidente do Sinduscon-CE

O professor e consultor Christian Avesque corrobora que, para o empreendedor, há vantagens. Ele detalha ainda que em muitos casos o investidor ou parceiro no investimento é a própria loja âncora, como um supermercado, por exemplo, e esse grande player também ganha com “receitas não-operacionais”. “Esse player entra como parceiro ou é o próprio investidor e subloca os espaços menores. A ideia é que ele tenha o investimento realizado e receitas não-operacionais com o aluguel dos quiosques e lojas, qualificando o mix e reduzindo o custo de operação a médio e longo prazo”, afirma Avesque.

“É bom para os dois lados: para o investidor do mall e para o pequeno empreendedor com negócios de R$ 100 mil ou R$ 150 mil. Assim ele se aproveita de um fluxo inercial, de uma área geográfica densa, com nível de renda razoavelmente médio, para que ele possa oferecer seus produtos”, detalha o consultor.

Avanço impacta financiamentos junto ao BNB

Eliane Brasil, superintendente estadual do Banco do Nordeste, avalia que desde 2023 as iniciativas para a construção de minishoppings e outros centros comerciais se intensificaram. “Eu acho que isso é uma tendência de varejo. As pessoas saem de lojas isoladas para os centros com mix de serviços e de oferta de produtos para o cliente. Isso tem feito com que os investidores procurem o Banco do Nordeste, que conta com linhas para financiar a construção”.

As linhas em questão são a FNE Comércio, com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, e “dependendo da localização e do objeto” do empreendimento, a linha FNE Turismo é a mais apropriada.

Destaque de shopping centers

O Ceará possui 22 shopping centers, sendo a segunda capital do Nordeste com o maior número de empreendimentos, atrás apenas da Bahia na região Nordeste, segundo dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

"O Nordeste tem se mostrado um polo extremamente importante e resiliente para o setor dos shopping centers com a inauguração de novos estabelecimentos, aumento de fluxo e expansão de vendas”, afirma o presidente da associação, Glauco Humai.

Ele destaca que a tendência de mercado aponta potencial em cidades de até 500 mil habitantes. “Neste sentido, o Ceará tem sido um estado importante e foi o único da região Nordeste que apresentou inauguração em 2023, na cidade de Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza”, diz sobre o panorama para grandes shoppings.