Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mesmo com tarifaço, faturamento da Agrícola Famosa cresce com exportações de frutas

Durante Cresce Ceará, sócio-fundador da Agrícola diz que o mercado cearense não sofre efeitos severos do tarifaço.

Escrito por
Lucas Monteiro e Raísa Azevedo negocios@svm.com.br
Negócios
imagem mostra trabalhador no campo colhendo melões em produção no Ceará.
Legenda: Agrícola Famosa produz, principalmente, melão e melancia.
Foto: Fabiane de Paula.

O tarifaço aplicado pelo governo dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, incluindo o setor de frutas, teve impacto limitado aqui no Ceará, destacou Luiz Roberto Barcelos, sócio-fundador da Agrícola Famosa.

Conforme o líder da empresa, apesar do volume ligeiramente abaixo de anos anteriores, o faturamento foi maior.

Durante a segunda edição do "Cresce Ceará", evento do Diário do Nordeste sobre economia que ocorreu nesta quarta-feira (3), o empresário explicou que algumas frutas já eram sujeitas à elevada taxação antes mesmo do tarifaço. No entanto, o mercado cearense não vem sofrendo efeitos severos, uma vez que apenas cerca de 3% das exportações de frutas brasileiras vão para os EUA.

Segundo Barcelos, a maior preocupação era a manga, que tem 30% de toda a produção destinada ao mercado norte-americano.

“Mas ainda vemos com preocupação [as tarifas] porque nem o melão, nem a melancia foram liberados do tarifaço, mas a fruta que estava mais exposta a um problema era a manga. É uma fruta que 30% vão para os EUA, e pegou exatamente a janela de exportação com a tarifa de 50%”, explicou.

imagem mostra Luiz Roberto Barcelos, sócio-fundador da Agrícola Famosa.
Legenda: Luiz Roberto Barcelos disse que 3% das exportações de frutas brasileiras vão para os EUA.
Foto: LC Moreira

Faturamento aumenta mesmo com tarifaço

Apesar do cenário instável das exportações em todo o Brasil, o líder da Agrícola Famosa afirmou que o produto “rodou bem”, o que representou bons rendimentos ao negócio.

“As exportações foram normais, um pouco abaixo do que os outros anos, mas em termos de faturamento foi até maior. Algumas frutas, prevalecendo a melancia, o melão e a uva, estamos trabalhando para tirar a sobretaxa. No resto, a Europa continua bem, os volumes continuam firmes”, destacou Luiz Roberto.

Ainda sobre o foco no mercado internacional, o empresário disse estar otimista após reunião da Abrafrutas com o vice-presidente Geraldo Alckmin, em Brasília. Segundo ele, a expectativa é de que será assinado, ainda neste mês, o maior acordo do livre-comércio do mundo, que deve englobar em torno de 750 milhões de pessoas. 

“Esperamos abrir novos mercados no futuro próximo, como a China, que já está aberta, mas começar a exportar para lá. Malásia foi aberta recentemente. Começar a explorar um pouquinho mais para o Sudoeste Asiático, que tem uma população de poder aquisitivo alto e tem uma cultura de consumo de fruta muito grande, não só o melão da Famosa, mas também toda a fruta brasileira fresca”, detalhou Barcelos.

Veja também

teaser image
Negócios

TikTok formaliza investimento de R$ 200 bilhões em Data Center no Complexo do Pecém

teaser image
Negócios

Confira a programação do 'Cresce Ceará', que acontece nesta quarta-feira (3)

‘Só temos dois caminhos, exportar ou desistir’

As estratégias de internacionalização do mercado e os desafios enfrentados pela indústria do Estado também foram destacados no evento “Cresce Ceará” por Karina Frota, presidente do Conselho de Relações Internacionais da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e gerente do Centro Internacional de Negócios do Ceará (CIN).

imagem mostra karine frota, presidente do Conselho de Relações Internacionais da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e gerente do Centro Internacional de Negócios do Ceará (CIN).
Legenda: Karina Frota disse durante o Cresce Ceará que a exportação é uma estratégia empresarial indispensável.
Foto: LC Moreira.

"Na questão da importação, nós somos a única federação das indústrias do Brasil que trabalha a área de importação com o objetivo de identificar no mercado internacional potenciais fornecedores de insumo e de matéria-prima para aumentar a competitividade da indústria cearense", afirmou Karina.

Para ela, a exportação é uma estratégia empresarial indispensável.

“Nós costumamos falar que só temos dois caminhos: exportar ou desistir. Hoje, quando nós fazemos a análise dessa série histórica, há 10 anos era mais comum essa desistência”, disse.

Segundo Karina Frota, a dinâmica que se refere à geopolítica e economia internacional avança muito rápido, sendo necessário o planejamento das estratégias com antecipação.

“Hoje, com a disseminação da cultura da internacionalização, nós já conseguimos essa compreensão de que depende do mercado, do produto e das práticas que hoje são exigidas no mercado internacional. Sabemos que aí é hora de se adequar à taxonomia da União Europeia”, completou.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem de casas humildes ilustra matéria sobre nível de pobreza no Brasil.
Negócios

Nível de pobreza no Brasil tem o menor nível desde 2012, diz IBGE

Ao todo, 1,9 milhão de pessoas saíram da extrema pobreza no ano passado.

Redação e Agência Brasil
Há 10 minutos
imagem mostra trabalhador no campo colhendo melões em produção no Ceará.
Negócios

Mesmo com tarifaço, faturamento da Agrícola Famosa cresce com exportações de frutas

Durante Cresce Ceará, sócio-fundador da Agrícola diz que o mercado cearense não sofre efeitos severos do tarifaço.

Lucas Monteiro e Raísa Azevedo
Há 1 hora
GM anuncia produção de Captiva no Polo Automotivo do Ceará a partir de 2026
Negócios

GM anuncia produção de Captiva no Polo Automotivo do Ceará a partir de 2026

Polo tem produção confirmada de dois SUV elétricos da Chevrolet.

Mariana Lemos, Paloma Vargas e Bruno Leite
Há 2 horas
Na imagem, Paulo Henrique, da Vonixx, e Victor Ximenes, colunista do Diário do Nordeste.
Negócios

Maior fábrica de produtos de cera de carnaúba do mundo será inaugurada pela Vonixx em Fortaleza

Empresa prevê ainda crescimento três vezes maior em exportações, diz CEO da Vonixx, durante o Cresce Ceará.

Lucas Monteiro e Luciano Rodrigues
03 de Dezembro de 2025
Foto de produção do Polo Automotivo do Ceará.
Negócios

Governo confirma produção de segundo modelo no Polo Automotivo do Ceará a partir de 2026

Polo de Horizonte é inaugurado nesta quarta-feira (3).

Mariana Lemos e Paloma Vargas
03 de Dezembro de 2025
TikTok formaliza investimento de R$ 200 bilhões em Data Center no Complexo do Pecém
Negócios

TikTok formaliza investimento de R$ 200 bilhões em Data Center no Complexo do Pecém

Empreendimento terá parceria com Casa dos Ventos e Omnia.

Mariana Lemos
03 de Dezembro de 2025
Imagem de gabarito ilustra matéria do concurso da Câmara de Pacatuba.
Papo Carreira

Câmara de Pacatuba abre concurso público com 19 vagas imediatas; saiba mais

Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 3.000.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Vista frontal do veículo sedã, com parte da lateral do lado do motorista, na cor caramelo.
Negócios

Ceará tem 255 carros eletrificados acima de R$ 1 milhão; veja lista

Veja marcas e modelos mais vendidos.

Paloma Vargas
03 de Dezembro de 2025
Imagem mostra mão masculina segurando bilhetes da loteria +milionária, com casa lotérica ao fundo, ilustrando loterias da caixa com sorteio neste dia.
Negócios

Com +Milionária de até R$ 10 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta quarta (3) e como jogar.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Imagem mostra duas mulheres conversando.
Delania Santos

Tem medo de feedback? Veja 10 dicas para transformar críticas em oportunidades

Delania Santos
03 de Dezembro de 2025
Painel de discussão em um auditório com cinco pessoas sentadas em poltronas brancas sobre um palco, diante de um grande telão azul com a frase “Cresce Ceará”. À esquerda, há um banner com os logos do Diário do Nordeste, Enel e outros parceiros. Na frente do palco, algumas cadeiras estão ocupadas por participantes e outras marcadas como “Reservado”.
Negócios

Confira a programação do 'Cresce Ceará', que acontece nesta quarta-feira (3)

O evento se propõe a ser palco de discussões práticas para quem exporta e importa.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Eleição 2026: que herança receberá o eleito ou o reeleito?

Se a eleição fosse hoje, Lula ganharia de qualquer adversário. O mercado financeiro já vê essa possibilidade

Egídio Serpa
03 de Dezembro de 2025
Resultado da Timemania 2326 de hoje, 02/12; prêmio é de R$ 56,5 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2326 de hoje, 02/12; prêmio é de R$ 56,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
02 de Dezembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1147 de hoje, 02/12; prêmio é de R$ 150 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1147 de hoje, 02/12; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
02 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6892, desta terça-feira (02/12); prêmio é de R$ 3,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6892, desta terça-feira (02/12); prêmio é de R$ 3,2 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
02 de Dezembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2946 desta terça-feira (02/12); prêmio é de R$ 3,5 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2946 desta terça-feira (02/12); prêmio é de R$ 3,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
02 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3552, desta terça-feira (02/12); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3552, desta terça-feira (02/12); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
02 de Dezembro de 2025
Fachada da Caixa Econômica Federal.
Papo Carreira

O que estudar para o Concurso Caixa 2025? Veja disciplinas e conteúdo cobrado

O concurso oferece 184 vagas imediatas em todo o Brasil.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Marquise apresenta “The Dream”, em parceria com a Porsche Consulting

Novo empreendimento imobiliário da Marquise Incorporações será construído no Meireles

Egídio Serpa
02 de Dezembro de 2025
Foto do carro elétrico Chevrolet Spark, da General Motors, que será produzido no Polo Automotivo do Ceará.
Negócios

Como vai ser a produção do Chevrolet Spark no Polo Automotivo do Ceará?

Primeiro modelo da planta multimarcas começa a ser produzido nesta quarta-feira (3).

Mariana Lemos
02 de Dezembro de 2025
Imagem lateral de caixas de papelão: à esquerda, uma caixa de impressora Canon; à direita, uma caixa aberta com carvão.
Negócios

Jornalista compra impressora e recebe caixa com carvão: 'Susto e raiva'

Inês Aparecida conta que a desconfiança sobre a compra começou a partir de um e-mail da empresa.

Raísa Azevedo
02 de Dezembro de 2025
Papel com questões listadas e respostas com itens circulares com letras A, B, C, D e E. Em cima, a ponta de um lápis de cor preta com corpo laranja.
Papo Carreira

Veja concursos públicos com inscrições abertas em dezembro de 2025

Os cargos são para candidatos de diferentes níveis de ensino.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Imagem mostra prédio da Caixa Econômica Federal.
Papo Carreira

Veja cronograma completo do concurso da Caixa

Certame oferta 184 vagas imediatas e salários de até R$ 16 mil.

Renato Bezerra
02 de Dezembro de 2025
Negócios

E-book apresenta métodos de empreendedorismo e gestão com baixo investimento

Conteúdo reúne estratégias para conquistar independência financeira, estruturar negócios locais e iniciar no mundo digital do zero

Agência de Conteúdo DN
02 de Dezembro de 2025
Mãos segurando um smartphone com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital exibida na tela.
Automóvel

CNH sem autoescola: veja respostas para as principais dúvidas

Saiba como será processo, valor e o que continua sendo obrigatório.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Estudantes ou candidatos concentrados em mesas individuais durante sessão de estudo preparatória para concurso público.
Papo Carreira

Quem pode fazer o concurso da Caixa? Veja requisitos completos

Saiba exigências para se candidatar a uma das vagas do certame.

Carol Melo
02 de Dezembro de 2025
Pessoa em site na Black Friday
Victor Ximenes

Vendas na Black Friday 'bombam' no Ceará e crescem 35% em 2025

Aluguel de carros e supermercados puxam alta nas compras.

Victor Ximenes
02 de Dezembro de 2025
Cartões de crédito.
Ana Alves

Inadimplência desacelera no Ceará: o que está por trás da melhora?

Ana Alves
02 de Dezembro de 2025
Foto que contém avenida Frei Cirilo na Messejana.
Negócios

Avenida Frei Cirilo ainda enfrenta desafios econômicos, apesar da força dos pequenos negócios

Luciano Rodrigues
02 de Dezembro de 2025
Imagem mostra notas de reais, moedas e bilhetes de loteria Caixa da Timemania ilustrando loterias da Caixa com sorteio neste dia.
Negócios

Com Timemania sorteando R$ 56,5 milhões, veja loterias do dia

Confira jogos que podem valer a pena apostar nesta terça-feira (2).

Redação
02 de Dezembro de 2025