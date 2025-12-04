Seguro consolida pódio no GPTW e amplia atuação no Nordeste

A Seguro encerra o ano de 2025 consolidando sua cultura organizacional e reforçando o reconhecimento regional obtido por meio do GPTW. A empresa, que possui cinco anos consecutivos de certificação e quatro anos no ranking das Melhores Empresas para Trabalhar, também ocupa o 3º lugar entre as Grandes Empresas, resultado que reflete diretamente a percepção dos colaboradores sobre o ambiente de trabalho.

Paralelamente ao avanço no ranking, destaca-se uma etapa estratégica da empresa: a expansão de sua presença pelo Nordeste, com a inauguração de novas filiais em Sergipe e Alagoas, reforçando a atuação em segurança, tecnologia e terceirização de serviços.

O CEO da Seguro, Thales Varela, explica que a essência da empresa sempre esteve ligada à integração entre cuidado, tecnologia e resultado. “A Seguro nasceu de um sonho. Um desejo de entregar um atendimento que fugisse do comum, capaz de unir pessoas, tecnologia e resultados reais”, destaca.

O avanço progressivo no ranking do GPTW é um dos sinais mais evidentes desse compromisso. “Alcançar cinco anos de certificação GPTW e quatro anos consecutivos no ranking das Melhores Empresas para Trabalhar confirma que estamos no rumo certo. O GPTW nos oferece uma metodologia séria, que mostra com clareza como nossos colaboradores se sentem no dia a dia. Revela se estamos oferecendo cuidado, treinamento e condições reais para que cada pessoa cresça, mantenha qualidade de vida e tenha espaço para sonhar e realizar”, reforça Thales.

A construção dessa reputação está diretamente ligada à cultura interna, sustentada por pilares como ética, respeito, desenvolvimento e transparência. A empresa adota políticas de gestão que integram treinamento contínuo, escuta ativa das lideranças, segurança psicológica e acompanhamento sistemático da jornada do colaborador.

A empresa segue avançando em direção a novos mercados e prepara a entrada em Pernambuco, Bahia e Pará, impulsionados pela força da carteira de clientes e pela clareza do propósito da marca.