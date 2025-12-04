Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Seguro consolida pódio no GPTW e amplia atuação no Nordeste

Expansão no Nordeste acompanha práticas de gestão que valorizam colaboradores e fortalecem a cultura interna

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Negócios
Legenda: A cultura forte da Seguro impulsiona crescimento e resultados no GPTW.
Foto: divulgação

A Seguro encerra o ano de 2025 consolidando sua cultura organizacional e reforçando o reconhecimento regional obtido por meio do GPTW. A empresa, que possui cinco anos consecutivos de certificação e quatro anos no ranking das Melhores Empresas para Trabalhar, também ocupa o 3º lugar entre as Grandes Empresas, resultado que reflete diretamente a percepção dos colaboradores sobre o ambiente de trabalho.  

Paralelamente ao avanço no ranking, destaca-se uma etapa estratégica da empresa: a expansão de sua presença pelo Nordeste, com a inauguração de novas filiais em Sergipe e Alagoas, reforçando a atuação em segurança, tecnologia e terceirização de serviços. 

O CEO da Seguro, Thales Varela, explica que a essência da empresa sempre esteve ligada à integração entre cuidado, tecnologia e resultado. “A Seguro nasceu de um sonho. Um desejo de entregar um atendimento que fugisse do comum, capaz de unir pessoas, tecnologia e resultados reais”, destaca. 

O avanço progressivo no ranking do GPTW é um dos sinais mais evidentes desse compromisso. “Alcançar cinco anos de certificação GPTW e quatro anos consecutivos no ranking das Melhores Empresas para Trabalhar confirma que estamos no rumo certo. O GPTW nos oferece uma metodologia séria, que mostra com clareza como nossos colaboradores se sentem no dia a dia. Revela se estamos oferecendo cuidado, treinamento e condições reais para que cada pessoa cresça, mantenha qualidade de vida e tenha espaço para sonhar e realizar”, reforça Thales. 

A construção dessa reputação está diretamente ligada à cultura interna, sustentada por pilares como ética, respeito, desenvolvimento e transparência. A empresa adota políticas de gestão que integram treinamento contínuo, escuta ativa das lideranças, segurança psicológica e acompanhamento sistemático da jornada do colaborador.  

A empresa segue avançando em direção a novos mercados e prepara a entrada em Pernambuco, Bahia e Pará, impulsionados pela força da carteira de clientes e pela clareza do propósito da marca.  

Informações 
Telefone: 0800 123 2423 
E-mail: comercial@seguro.srv.br 
Instagram: @seguroseguranca 
Site: https://seguro.srv.br/ 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Negócios

Seguro consolida pódio no GPTW e amplia atuação no Nordeste

Expansão no Nordeste acompanha práticas de gestão que valorizam colaboradores e fortalecem a cultura interna

Agência de Conteúdo DN
Há 46 minutos
Negócios

GWM Newhouse lança Haval H6 2026 no Brasil com atualizações em design e tecnologia

Considerado a nova geração do híbrido mais vendido do país, o novo modelo traz uma proposta com aprimoramentos

Agência de Conteúdo DN
Há 47 minutos
Trabalhador da Voltalia em ação.
Negócios

Empresa francesa mira novo projeto de data center no Ceará

A companhia já possui projeto de Hidrogênio Verde no Estado.

Lucas Monteiro
Há 47 minutos
Foto da operação no polo automotivo do Ceará, em Horizonte.
Negócios

O que o novo polo automotivo do Ceará representa para a indústria brasileira?

Planta automobilística é a terceira inaugurada nos últimos meses.

Mariana Lemos
Há 1 hora
Egídio Serpa

'Cresce Ceará' foi um evento de boas notícias para o agro e a indústria

É possível quintuplicar as exportações da agricultura cearense por meio da irrigação. O BNB tem crédito para financiar os projetos e Pecém garante a infraestrutura

Egidio Serpa
04 de Dezembro de 2025
Resultado da +Milionária 308 de hoje 03/12; prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 308 de hoje 03/12; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
03 de Dezembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 780 - Sorteio de quarta-feira, 03/12; Prêmio de R$ 6,3 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 780 - Sorteio de quarta-feira, 03/12; Prêmio de R$ 6,3 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 780 em 03/12 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
03 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2894 de hoje, quarta-feira, 03/12; prêmio é de R$ 1,7 milhão
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2894 de hoje, quarta-feira, 03/12; prêmio é de R$ 1,7 milhão

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2894 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 1,7 milhão.

A. Seraphim
03 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6023, desta quarta-feira (03/12); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6023, desta quarta-feira (03/12); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h

A. Seraphim
03 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6893, desta quarta-feira (03/12); prêmio é de R$ 4,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6893, desta quarta-feira (03/12); prêmio é de R$ 4,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
03 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3553, desta quarta-feira (03/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3553, desta quarta-feira (03/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
03 de Dezembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2857 – Sorteio de quarta-feira, 03/12; Prêmio de R$ 4,7 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2857 – Sorteio de quarta-feira, 03/12; Prêmio de R$ 4,7 milhões

Apostas para a Lotomania 2857 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
03 de Dezembro de 2025
Carro parado.
Negócios

Conheça o Captiva, novo carro elétrico que será produzido no Ceará em 2026

Modelo teve outras versões a combustão no Brasil e é um dos SUVs da GM.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Imagem de casas humildes ilustra matéria sobre nível de pobreza no Brasil.
Negócios

Nível de pobreza no Brasil é o menor desde 2012, diz IBGE

Ao todo, 1,9 milhão de pessoas saíram da extrema pobreza no ano passado.

Redação e Agência Brasil
03 de Dezembro de 2025
imagem mostra trabalhador no campo colhendo melões em produção no Ceará.
Negócios

Mesmo com tarifaço, faturamento da Agrícola Famosa cresce com exportações de frutas

Durante Cresce Ceará, sócio-fundador da Agrícola diz que o mercado cearense não sofre efeitos severos do tarifaço.

Lucas Monteiro e Raísa Azevedo
03 de Dezembro de 2025
GM anuncia produção de Captiva no Polo Automotivo do Ceará a partir de 2026
Negócios

GM anuncia produção de Captiva no Polo Automotivo do Ceará a partir de 2026

Polo tem produção confirmada de dois SUV elétricos da Chevrolet.

Mariana Lemos, Paloma Vargas e Bruno Leite
03 de Dezembro de 2025
Na imagem, Paulo Henrique, da Vonixx, e Victor Ximenes, colunista do Diário do Nordeste.
Negócios

Maior fábrica de produtos de cera de carnaúba do mundo será inaugurada pela Vonixx em Fortaleza

Empresa prevê ainda crescimento três vezes maior em exportações, diz CEO da Vonixx, durante o Cresce Ceará.

Lucas Monteiro e Luciano Rodrigues
03 de Dezembro de 2025
Foto de produção do Polo Automotivo do Ceará.
Negócios

Governo confirma produção de segundo modelo no Polo Automotivo do Ceará a partir de 2026

Polo de Horizonte é inaugurado nesta quarta-feira (3).

Mariana Lemos e Paloma Vargas
03 de Dezembro de 2025
TikTok formaliza investimento de R$ 200 bilhões em Data Center no Complexo do Pecém
Negócios

TikTok formaliza investimento de R$ 200 bilhões em Data Center no Complexo do Pecém

Empreendimento terá parceria com Casa dos Ventos e Omnia.

Mariana Lemos
03 de Dezembro de 2025
Imagem de gabarito ilustra matéria do concurso da Câmara de Pacatuba.
Papo Carreira

Câmara de Pacatuba abre concurso público com 19 vagas imediatas; saiba mais

Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 3.000.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Vista frontal do veículo sedã, com parte da lateral do lado do motorista, na cor caramelo.
Negócios

Ceará tem 255 carros eletrificados acima de R$ 1 milhão; veja lista

Veja marcas e modelos mais vendidos.

Paloma Vargas
03 de Dezembro de 2025
Imagem mostra mão masculina segurando bilhetes da loteria +milionária, com casa lotérica ao fundo, ilustrando loterias da caixa com sorteio neste dia.
Negócios

Com +Milionária de até R$ 10 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta quarta (3) e como jogar.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Imagem mostra duas mulheres conversando.
Delania Santos

Tem medo de feedback? Veja 10 dicas para transformar críticas em oportunidades

Delania Santos
03 de Dezembro de 2025
Painel de discussão em um auditório com cinco pessoas sentadas em poltronas brancas sobre um palco, diante de um grande telão azul com a frase “Cresce Ceará”. À esquerda, há um banner com os logos do Diário do Nordeste, Enel e outros parceiros. Na frente do palco, algumas cadeiras estão ocupadas por participantes e outras marcadas como “Reservado”.
Negócios

Confira a programação do 'Cresce Ceará', que acontece nesta quarta-feira (3)

O evento se propõe a ser palco de discussões práticas para quem exporta e importa.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Eleição 2026: que herança receberá o eleito ou o reeleito?

Se a eleição fosse hoje, Lula ganharia de qualquer adversário. O mercado financeiro já vê essa possibilidade

Egídio Serpa
03 de Dezembro de 2025
Resultado da Timemania 2326 de hoje, 02/12; prêmio é de R$ 56,5 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2326 de hoje, 02/12; prêmio é de R$ 56,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
02 de Dezembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1147 de hoje, 02/12; prêmio é de R$ 150 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1147 de hoje, 02/12; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
02 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6892, desta terça-feira (02/12); prêmio é de R$ 3,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6892, desta terça-feira (02/12); prêmio é de R$ 3,2 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
02 de Dezembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2946 desta terça-feira (02/12); prêmio é de R$ 3,5 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2946 desta terça-feira (02/12); prêmio é de R$ 3,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
02 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3552, desta terça-feira (02/12); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3552, desta terça-feira (02/12); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
02 de Dezembro de 2025