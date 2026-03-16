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Fortaleza é a cidade do Nordeste que mais lança imóveis de luxo e super luxo

Preço médio do m² na Cidade, no entanto, é apenas o quarto mais caro entre as capitais regionais.

Escrito por
Letícia do Vale leticia.dovale@svm.com.br
Negócios
Vista aérea da orla de Fortaleza com prédios altos à beira-mar, avenida com carros em circulação e faixa de praia com pequenas embarcações no mar, sob luz do fim de tarde.
Legenda: Capital também é líder no segmento econômico.
Foto: Kid Junior

Fortaleza foi o município que mais lançou imóveis nos segmento luxo e super luxo no Nordeste, totalizando 698 unidades. O número é, aproximadamente, 53,7% maior que o registrado no segundo lugar do ranking, pertencente à Recife (454 unidades).

As informações são do levantamento Mercado Imobiliário da Região Nordeste - 4º trimestre/2025, realizando pela Brain Inteligência Estratégica. No estudo, o segmento imobiliário de luxo e super luxo é classificado por unidades a partir de R$ 2.000.001.

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Lançamento de unidades de luxo e super luxo em 2025 no Nordeste

Fonte: Brain Inteligência Estratégica
Posição Cidade Unidades
Fortaleza (CE) 698
Recife (PE) 454
João Pessoa (PB) 368
Salvador (BA) 353
Barra de São Miguel (AL) 95
Petrolina (PE) 62
Teresina (PI) 59
Natal (RN) 34
Maceió (AL) 32
10ª São Luís (MA) 30

A pesquisa também aponta que o Ceará concentrou mais de 80% da oferta final de unidades super luxo (acima de R$ 4 milhões) no Nordeste em 2025.

No ano passado, o Estado registrou 331 unidades disponíveis nesse segmento, o que garantiu ao Ceará o primeiro lugar no ranking regional. Em todo o Nordeste, a oferta total foi de 407 unidades.

Em segundo lugar aparece a Bahia, com 30 unidades super luxo disponíveis em 2025. O número é cerca de 91% menor que o registrado no Ceará.

Por que Fortaleza lidera o ranking do Nordeste? 

Para o sócio-consultor da Brain Inteligência Estratégica, Guilherme Werner, o protagonismo do mercado imobiliário de Fortaleza no segmento de luxo e super luxo é consequência de uma série de motivos.

"É um mercado que, historicamente, tem muitos players que operam nesse segmento, que tem um híbrido entre incorporação e preços de custo nesse segmento. É a maior economia do Nordeste, a maior capital do Nordeste, com uma população superior a Salvador, então isso deve acumular um delta cada vez mais expressivo e, portanto, a melhor renda média e a maior concentração de famílias ricas entre as capitais do Nordeste"
Guilherme Werner
Sócio-consultor da Brain Inteligência Estratégica

Para o especialista, esse destaque ultrapassa a esfera regional e alavanca Fortaleza nacionalmente. Segundo ele, o patamar da Capital cearense no segmento se assemelha a outros grandes mercados brasileiros, como os de Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. 

Outro fator que contribui para esse cenário em Fortaleza é a flexibilidade da legislação urbana da cidade em relação à construção de superprédios, principalmente nos bairros litorâneos. É o que acredita o professor do departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC), Alexandre Pereira. 

“O que os especialistas do mercado vinham dizendo é que Fortaleza não tinha um conjunto tão significativo desses produtos, havia maior demanda do que oferta. E aí as construtoras têm apostado. Não é à toa que a Prefeitura de Fortaleza já recebeu dezenas de pedidos para produzir projetos dessa natureza, principalmente nos bairros Meireles, Mucuripe e Aldeota”, ressalta. 

Líder no segmento de luxo, Fortaleza não tem m² mais caro do Nordeste

Mesmo sendo líder no mercado imobiliário de luxo e super luxo no Nordeste, o preço médio por m² de residenciais verticais na Capital é apenas o quarto mais caro entre as capitais regionais (R$ 11.362). O valor está 3,2% acima da média das capitais (R$ 11.004).

Na frente de Fortaleza no ranking estão os preços de Maceió (R$ 13.662), João Pessoa (R$ 12.255) e Salvador (R$ 11.756).

Uma das justificativas para esse quadro é o alto número de unidades econômicas presentes no município cearense, classificação correspondente a empreendimentos no valor do programa Minha Casa Minha Vida.

Segundo o estudo da Brain, Fortaleza também é líder regional no lançamento de unidades do tipo. Em 2025, foram 5.575 unidades econômicas lançadas na Capital, aproximadamente 55% a mais que Recife, segundo lugar no ranking com 3.597 unidades.

Além disso, de acordo com o sócio-consultor da Brain, Guilherme Werner, Fortaleza tem um mercado ativo de produtos a preço de custo, o que barateia o preço do m². 

Lançamento de unidades econômicas em 2025 no Nordeste

Posição Cidade Unidades
Fortaleza (CE) 5.575
Recife (PE) 3.597
Salvador (BA) 2.998
Aracaju (SE) 2.899
Maceió (AL) 2.386
Campina Grande (PB) 2.115
São Luís (MA) 1.796
João Pessoa (PB) 1.671
Paulista (PE) 1.637
10ª Caucaia (CE) 1.595

Bairros que concentram mais imóveis de luxo em Fortaleza

Conforme mostrado em mapa produzido pelo levantamento da Brain, os empreendimentos com unidades no valor mais alto registrado pelo indicador (acima de R$ R$ 16.001) estão concentrados no litoral de Fortaleza, nos bairros Praia de Iracema, Meireles, Mucuripe, Aldeota, Varjota, Cocó e Papicu.

Já os empreendimentos com unidades na segunda faixa mais cara, entre R$ 12.001 a R$ 16.000, também são encontrados em outros locais, como Bairro de Fátima, Edson Queiroz, Engenheiro Luciano Cavalcante e Cambeba.

Mapa de Fortaleza com diversos marcadores coloridos indicando a localização de empreendimentos imobiliários pela cidade. A imagem traz uma legenda com faixas de preço por metro quadrado e um destaque para as áreas com valores mais altos.
Legenda: Empreendimentos mais caros se concentram no litoral de Fortaleza.
Foto: Reprodução/Brain

Enquanto as unidades de maior valor se mantêm no litoral, os empreendimentos pertencentes às faixas de preço mais econômicas indicadas pelo mapa ocupam, principalmente, as porções da cidade afastadas da praia

Na segunda faixa mais barata, entre R$ 5.001 a R$ 8.000, os empreendimentos estão localizados em bairros como Barra do Ceará, Antônio Bezerra, Cais do Porto, Praia do Futuro, Messejana, Passaré, Mondubim e Montese. 



 

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