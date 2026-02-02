Imóveis em Fortaleza ficam mais caros em 2025 e preço do metro quadrado passa de R$ 11 mil

O mercado imobiliário de Fortaleza fechou 2025 com o preço do metro quadrado (m²) médio acima de R$ 11,7 mil nos dois últimos trimestres. O valor é puxado por bairros como Meireles, Mucuripe, Aldeota, Fátima e Dionísio Torres, que apresentam as maiores médias na Capital.

Levantamento do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), em parceria com a Brain Inteligência Estratégica, mostra que o valor médio do m² de imóveis novos na Cidade passou de R$ 10.584 no quarto trimestre de 2023 para R$ 11.713 em igual período de 2025, um aumento de cerca de 10,7% em dois anos.

Os dados indicam que o preço do m² em Fortaleza cresceu de forma sustentada entre o fim de 2023 e 2025, com altas em sete dos nove trimestres analisados e recuos de menos de 1% em dois deles.

Ao detalhar os resultados por tipologia, entre loteamentos fechados e condomínios de casa, os dados do Sinduscon Ceará mostram que este último tipo de empreendimento teve alta de 31% no valor do m². De R$ 5.968 no quarto trimestre de 2023, o valor passou para R$ 7.816 no fim do ano passado.

Entre os loteamentos fechados, houve redução de 2% no valor médio do m² na Capital, saindo de R$ 1.481 no final de 2023 para R$ 1.449 dois anos depois.

Aquecimento do mercado

No mercado residencial de Fortaleza, o Valor Geral de Vendas (VGV) — que reflete o montante financeiro total arrecadado com a venda das unidades — foi de R$ 6,1 bilhões em 2025, um crescimento de 18% em relação a 2024.

Os empreendimentos enquadrados no padrão econômico movimentaram R$ 1,1 bilhão em vendas na Capital, enquanto os demais padrões responderam por R$ 5 bilhões.

O avanço nas vendas indica um cenário de valorização dos preços para compra em Fortaleza, segundo Gisele Cristina Pereira, especialista em inteligência de mercado da Brain.

Ela aponta que, ao elevar o ticket médio dos imóveis, esse contexto reduz o número de famílias capazes de comprar uma unidade. Por outro lado, abre espaço para quem busca imóveis como forma de investimento.

“Começamos a ter um mercado focado na primeira moradia, mas também que vai funcionar para investidores pensando na valorização”, diz.

Para ela, esse contexto vai ao encontro do aumento da taxa de locação, tendência observada em todo o País na última década.

“Temos muito mais pessoas vivendo de locação e pessoas ganhando renda a partir dessa locação. Hoje, a taxa de locação geral já passa dos 22% aqui em Fortaleza. Em algumas regiões mais turísticas, chega a passar dos 40%”, destaca.

Valor do m² em bairros de Fortaleza

O Sinduscon Ceará também apresentou o valor médio do m² em parte dos bairros de Fortaleza. Na avenida Beira Mar, o m² foi de R$ 23.183, enquanto no outro extremo está o Parque Santa Filomena, com imóveis a R$ 3.894 o m².

O Sinduscon considera a Beira-Mar para efeitos de preço da metragem porque a região apresenta muitos lançamentos e valores acima da média.

O bairro que lidera a lista dos mais caros da Capital é o Meireles, com o m² custando R$ 19.634. Em seguida estão Mucuripe (R$ 15.208) e Aldeota (R$ 14.500).

Veja os locais com maiores preços médio do m² em 2025 em Fortaleza:

Região da Beira-Mar: R$ 23.183 Meireles: R$ 19.634 Mucuripe: R$ 15.208 Aldeota: R$ 14.500 Fátima: R$ 14.029 Dionísio Torres: R$ 13.937 Centro: R$ 13.913 Cidade dos Funcionários: R$ 13.913 Praia de Iracema: R$ 13.625 Guararapes: R$ 12.218

Os preços médios do m² mais baratos, por outro lado, estão no Parque Santa Filomena, a R$ 3.894, no Siqueira (R$ 5.271) e na Lagoa Redonda (R$ 5.401).

Veja onde estão os menores preços médio do m² em Fortaleza em 2025: