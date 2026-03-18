Fábrica de calçados se instalará em cidade do interior do CE e deve criar 400 empregos

O município de Catunda, no interior do Ceará, receberá uma fábrica de calçados, que deverá gerar 400 empregos imediatos. Os investidores se reuniram com o governador Elmano de Freitas nesta terça-feira (17).

Conforme executivos da MRS Calçados, que está transferindo suas operações do Rio Grande do Sul para o Ceará, a produção inicial será de 750 pares por dia, mas a capacidade máxima é de 4 mil pares.

Indústria pode abrir mais uma unidade

Na reunião com o governador, foi discutida a abertura de mais uma filial, em outro município cearense, com previsão para maio.

"Temos a perspectiva muito positiva, com ampliação dessa operação, que pode gerar ainda mais empregos na indústria naquela região para os cearenses", afirmou o governador.

Veja também Victor Ximenes Dono do Coco Bambu vira sócio de rede de bares do Centro-Oeste e prevê R$ 100 milhões em expansão

O investimento anunciado para 2026 é de R$ 7,5 milhões, entre parque fabril, treinamentos e instalações. Para 2027, serão investidos mais R$ 10 milhões na ampliação da estrutura no Ceará.

A empresa teve protocolo de intenções aprovado pelo Condec (Conselho de Desenvolvimento Econômico) e terá incentivos fiscais pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI), operacionalizado pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece).