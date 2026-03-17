Resultado dos treineiros do Enem 2025 é divulgado pelo Inep; veja

Os estudantes que ainda não terminaram o 3º ano do Ensino Médio e fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como “treineiros” já podem consultar os resultados.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta terça-feira (17) as notas dos participantes que testaram o desempenho no formato da prova.

Os resultados dos chamados “treineiros” têm caráter pedagógico, ou seja, não podem ser usados em processos seletivos.

A consulta às notas desses estudantes já pode ser feita na Página do Participante, no site do Inep.

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Notas de treineiros não são válidas para ingresso no ensino superior

Mesmo que o novo modelo do Sisu permita utilizar notas de até duas edições anteriores do Enem para participar de processos seletivos, as notas de treineiros não são válidas para ingresso no ensino superior.

Ou seja, mesmo que um estudante tenha feito a prova como treineiro em um ano e queira usar o resultado no ano seguinte para tentar entrar numa Universidade, a nota é inválida.

Somente as notas obtidas no ano de conclusão do ensino médio para frente podem ser utilizadas para o ingresso no ensino superior.

As notas do Enem 2025 dos alunos não treineiros foram divulgadas pelo Inep em janeiro deste ano.