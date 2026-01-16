Resultado do Enem 2025 é divulgado; saiba como conferir

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) nesta sexta-feira (16).

As notas individuais podem ser consultadas na Página do Participante, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os estudantes podem conferir tanto a nota da redação, que varia de zero a mil pontos, quanto a pontuação de cada uma das quatro áreas de conhecimento avaliadas.

Para os chamados treineiros, aqueles que não concluíram o ensino médio em 2025, o boletim individual será publicado em até 60 dias.

Seleção do Sisu

Com os resultados do exame, os participantes poderão concorrer a vagas em instituições de educação superior públicas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As inscrições abrem na próxima segunda-feira (19) e poderão ser feitas até sexta, 23 de janeiro.

Ao todo, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizou 274.876 mil vagas para 7.388 cursos de graduação em 136 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do País.

Os participantes do Enem 2025 que atendem aos critérios estabelecidos e desejam utilizar o exame para fins de certificação de conclusão do ensino médio devem ficar atentos aos prazos para solicitar o certificado junto às instituições certificadoras, por meio do portal do Inep.