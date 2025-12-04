Diário do Nordeste
Treineiros do Enem 2025: quando sai a nota e como ela pode turbinar sua preparação

Consulta será feita pela Página do Participante.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Fazer o Enem antes de concluir o ensino médio é importante para se familiarizar com a prova
Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

Os participantes que fizeram o Enem 2025 como treineiros, aqueles que ainda não concluíram o ensino médio e fazem a prova apenas por experiência, terão acesso às suas notas cerca de 60 dias após o resultado oficial dos candidatos regulares, previsto para janeiro de 2026.

Assim, a divulgação deve ocorrer em meados de março de 2026, exclusivamente para fins de autoavaliação e aprimoramento nos estudos.

A consulta será feita pela Página do Participante, com login via Gov.br, e servirá como um termômetro de desempenho antes da prova “pra valer”. A pontuação dos treineiros não é válida para programas de acesso ao ensino superior, como Sisu, Prouni ou Fies, já que esses estudantes ainda não concluíram o ensino médio.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), as notas dos treineiros são liberadas em um momento posterior justamente porque não interferem nos processos seletivos oficiais. O objetivo é oferecer uma ferramenta de diagnóstico, permitindo que o estudante entenda melhor o formato da prova, reconheça seus pontos fortes e identifique o que precisa melhorar.

Participar do Enem como treineiro é uma forma prática de ganhar familiaridade com o exame, treinar o tempo de prova e testar estratégias. Mesmo que o resultado não seja o esperado, ele ajuda o estudante a direcionar melhor os estudos para o próximo ano, transformando a experiência em um passo importante rumo a uma boa nota futura.

Redação
Há 23 minutos
