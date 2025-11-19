Prouni 2026: veja passo a passo para conseguir bolsas de estudo com a nota do Enem

O Programa Universidade para Todos (Prouni), criado pelo governo federal em 2004, segue sendo uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil. Em 2026, o programa continuará oferecendo bolsas de estudo integrais e parciais em universidades particulares, com seleção baseada nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O Prouni tem duas edições por ano, e a participação é gratuita, feita exclusivamente pelo Portal de Acesso Único do Ministério da Educação (MEC). Para concorrer, o candidato precisa ter feito uma das duas edições mais recentes do Enem, alcançar média mínima de 450 pontos nas provas e não zerar a redação. Além disso, quem participou do exame como treineiro não pode se inscrever.

O programa é voltado a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior e exige comprovação de renda familiar:

Até 1,5 salário mínimo por pessoa para bolsas integrais (100% da mensalidade);

Até 3 salários mínimos por pessoa para bolsas parciais (50% da mensalidade).

Para ser elegível, o estudante deve também atender a pelo menos uma das condições: ter cursado o ensino médio em escola pública, sido bolsista integral em escola particular, ser pessoa com deficiência ou professor da rede pública (no caso de licenciaturas e pedagogia, sem limite de renda).

Ao longo dos anos, o Prouni tem ampliado o acesso de milhares de jovens ao ensino superior, tornando possível cursar a graduação sem custos ou com desconto significativo. Com o desempenho no Enem 2025 em mãos, os estudantes poderão se inscrever já na primeira edição do Prouni 2026, aproveitando a nota para transformar o sonho da faculdade em realidade.