Pilastra desaba e empresária morre durante férias no Ceará

Uma empresária de Mato Grosso morreu após ser atingida por uma pilastra que desabou em uma residência no município de Paracuru, no litoral do Ceará. A vítima, identificada como Thayze Rodrigues, de 42 anos, estava de férias quando ocorreu o acidente, registrado na segunda-feira (5).

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Thayze foi atingida por uma coluna da residência onde se encontrava. Equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender a ocorrência e coletar informações que subsidiarão a investigação.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Paracuru, que apura as circunstâncias do desabamento da estrutura e as responsabilidades pelo ocorrido.

Em nota oficial, a Prefeitura de Rondonópolis (MT) manifestou profundo pesar pela morte de Thayze Rodrigues, destacando sua relevância para a Cidade. Ela era proprietária de uma tradicional vidraçaria que existe há 35 anos no Município.

Amiga revela último contato com empresária

A empresária Michele Magistri revelou no Instagram o último contato que teve com a amiga Thayze Rodrigues pouco antes da tragédia.

Na troca de mensagens, Thayze comentava sobre a rotina durante as férias, mencionando descanso, praia e até a ida à academia. Em trechos da conversa, ela escreveu: “Descanso. Praia…”, seguido de “Mas agora estou na academia”, “Voltar à rotina, né?” e “Cardio de frente pro…”, em referência ao treino com vista para o mar.

Abalada, Michele publicou um texto de despedida, no qual expressa a dor pela perda da amiga: “Está doendo tanto pensar que minhas idas a Rondonópolis não terão mais nossas horas de trocas de experiências, das suas lindas palavras e sua risada alta, sua comida maravilhosa! Mas eu tenho certeza que está linda e plena do lado do Nosso Pai Maior e do seu também. Descanse em plenitude e em paz, amiga".

Em outra mensagem, sobreposta à imagem de uma vela acesa, Michele reforçou o impacto da despedida inesperada: “Minha amiga… nos falamos ontem, sem a mínima chance de imaginar que seria nossa última conversa. Thayze, eu não consigo acreditar que você se foi, foi tão cedo, tão cheia de vida, de planos”.

Empresária administrava negócio da família

Natural de Rondonópolis, Thayze atuou ao lado do pai, desde os 16 anos, no negócio da família e, há seis anos, assumiu a condução da empresa, sendo reconhecida pelo profissionalismo, atenção aos detalhes e compromisso com o trabalho.

A nota de pesar da Prefeitura da cidade destaca que a empresária construiu uma trajetória marcada pelo "empreendedorismo responsável, tornando-se referência no segmento de vidraçaria e contribuindo para o desenvolvimento econômico local e a realização de projetos de inúmeros clientes".

O Município se solidarizou com familiares, amigos e colaboradores da empresa.