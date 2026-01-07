Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Pilastra desaba e empresária morre durante férias no Ceará

Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Paracuru.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
(Atualizado às 10:07)
Ceará
Foto de Thayze Rodrigues em evento.
Legenda: Thayze Rodrigues era proprietária de uma tradicional vidraçaria no Matogrosso.
Foto: Reprodução/Instagram

Uma empresária de Mato Grosso morreu após ser atingida por uma pilastra que desabou em uma residência no município de Paracuru, no litoral do Ceará. A vítima, identificada como Thayze Rodrigues, de 42 anos, estava de férias quando ocorreu o acidente, registrado na segunda-feira (5).

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Thayze foi atingida por uma coluna da residência onde se encontrava. Equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender a ocorrência e coletar informações que subsidiarão a investigação.

Veja também

Ceará

Imagem do Menino Jesus escapa de incêndio em Fortaleza

teaser image
Ceará

CadÚnico fica indisponível nesta sexta (9) e suspende atendimentos em Fortaleza

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Paracuru, que apura as circunstâncias do desabamento da estrutura e as responsabilidades pelo ocorrido.

Em nota oficial, a Prefeitura de Rondonópolis (MT) manifestou profundo pesar pela morte de Thayze Rodrigues, destacando sua relevância para a Cidade. Ela era proprietária de uma tradicional vidraçaria que existe há 35 anos no Município.

Amiga revela último contato com empresária

A empresária Michele Magistri revelou no Instagram o último contato que teve com a amiga Thayze Rodrigues pouco antes da tragédia.

Na troca de mensagens, Thayze comentava sobre a rotina durante as férias, mencionando descanso, praia e até a ida à academia. Em trechos da conversa, ela escreveu: “Descanso. Praia…”, seguido de “Mas agora estou na academia”, “Voltar à rotina, né?” e “Cardio de frente pro…”, em referência ao treino com vista para o mar.

Abalada, Michele publicou um texto de despedida, no qual expressa a dor pela perda da amiga: “Está doendo tanto pensar que minhas idas a Rondonópolis não terão mais nossas horas de trocas de experiências, das suas lindas palavras e sua risada alta, sua comida maravilhosa! Mas eu tenho certeza que está linda e plena do lado do Nosso Pai Maior e do seu também. Descanse em plenitude e em paz, amiga".

Em outra mensagem, sobreposta à imagem de uma vela acesa, Michele reforçou o impacto da despedida inesperada: “Minha amiga… nos falamos ontem, sem a mínima chance de imaginar que seria nossa última conversa. Thayze, eu não consigo acreditar que você se foi, foi tão cedo, tão cheia de vida, de planos”.

Empresária administrava negócio da família

Natural de Rondonópolis, Thayze atuou ao lado do pai, desde os 16 anos, no negócio da família e, há seis anos, assumiu a condução da empresa, sendo reconhecida pelo profissionalismo, atenção aos detalhes e compromisso com o trabalho.

A nota de pesar da Prefeitura da cidade destaca que a empresária construiu uma trajetória marcada pelo "empreendedorismo responsável, tornando-se referência no segmento de vidraçaria e contribuindo para o desenvolvimento econômico local e a realização de projetos de inúmeros clientes".

O Município se solidarizou com familiares, amigos e colaboradores da empresa.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Foto de Thayze Rodrigues em evento.
Ceará

Pilastra desaba e empresária morre durante férias no Ceará

Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Paracuru.

João Lima Neto
Há 18 minutos
Aplicativo Meu CadÚnico pode apresentar instabilidade.
Ceará

CadÚnico fica indisponível nesta sexta (9) e suspende atendimentos em Fortaleza

Aplicativo também deve ser afetado por manutenção.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Ceará

Imagem do Menino Jesus escapa de incêndio em Fortaleza

Eletrodomésticos e produtos alimentícios foram atingidos por chamas.

João Lima Neto
06 de Janeiro de 2026
Montagem com duas imagens de monumentos religiosos no Ceará: à esquerda, a estátua da Menina Benigna em Santana do Cariri, cercada por andaimes e operários durante a construção; à direita, a estrutura de aramado metálico formando o rosto da estátua de Santo Antônio em Caridade.
Ceará

Ceará poderá ganhar dois novos 'santos gigantes' em 2026

São pelo menos oito monumentos de até 54 metros existentes no Estado.

Clarice Nascimento
06 de Janeiro de 2026
Grupo é resgatado de helicóptero após se afogar em Fortaleza
Ceará

Grupo é resgatado de helicóptero após se afogar em Fortaleza

Um adolescente e três adultos foram retirados do mar da Praia da Cofeco.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Ceará

Sucata Chico Alves tinha alvará até 2026 apesar de pendências com Bombeiros; documento foi cancelado

Estabelecimento não tinha o Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros

Thatiany Nascimento
06 de Janeiro de 2026
Imagem de Nossa Senhora destruída.
Ceará

Presépio é alvo de vandalismo em Canindé e imagem de Nossa Senhora é destruída; veja vídeo

O caso ocorreu ao lado da Igreja Nossa Senhora das Dores. Autoridades analisam imagens para identificar o responsável.

Lucas Monteiro
05 de Janeiro de 2026
Pessoas caminham pelo calçadão ensolarado da Beira-Mar, em Fortaleza, durante uma onda de calor. A cena mostra pedestres em trajes leves sob a sombra de árvores, com prédios altos e palmeiras ao fundo sob luz solar intensa.
Ceará

Vai chover no Ceará? Veja previsão do tempo para os próximos 15 dias

Registros de chuvas estão abaixo do normal para o mês de janeiro.

Nicolas Paulino
05 de Janeiro de 2026
Mulher branca com tatuagem no pulso e vestindo top laranja passa protetor solar no braço esticado. Ao fundo, há um céu azul num dia ensolarado.
Ceará

Onda de calor de até 3 °C acima da média deve seguir no Ceará nos próximos dias; veja cuidados

Combinação de altas temperaturas com baixa umidade exige cuidados com a saúde.

Nicolas Paulino
05 de Janeiro de 2026
foto de alunos comentando sobre redação do Enem.
Ceará

Enem 2025: veja data prevista para divulgação do resultado

As notas ficam disponíveis na Página do Participante do Inep.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Imagem de duas mulheres venezuelanas sorridentes em um ambiente interno, uma de cabelo curto e a outra de cabelo comprido, com uma atmosfera acolhedora.
Ceará

Venezuelana que mora há 4 anos em Fortaleza diz que não pretende voltar ao país

Ana Lucero está recebendo atualizações da mãe sobre o que acontece em Caracas, capital da Venezuela.

Paulo Roberto Maciel*
05 de Janeiro de 2026
Bicicleta do Bicicletar é arremessada ao mar da Ponte dos Ingleses
Ceará

Bicicleta do Bicicletar é arremessada ao mar da Ponte dos Ingleses

AMC declarou que irá registrar um Boletim de Ocorrência (B.O).

João Lima Neto
05 de Janeiro de 2026
Mulher e bebê são resgatados de apartamento durante incêndio em Fortaleza
Ceará

Mulher e bebê são resgatados de apartamento durante incêndio em Fortaleza

As vítimas foram resgatadas por vizinhos que tentaram conter as chamas sem sucesso.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Mulher bebendo água ilustra matéria sobre baixa umidade do ar.
Ceará

Com 73 cidades cearenses na lista, Inmet emite aviso de perigo por baixa umidade

Fenômeno pode afetar a saúde das pessoas.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Grupo de pessoas segurando maquete e prêmio, celebrando o projeto de engenharia ou arquitetura, em ambiente interno
Ceará

Jovem do Pirambu se forma na USP com projeto de revitalização e resgate histórico do bairro

Samuel Serejo quis ligar a cidade e o mar em um trabalho arquitetônico que ganhou reconhecimento na Universidade

Paulo Roberto Maciel*
05 de Janeiro de 2026
Ceará

MEC e entidades negociam novos critérios para reajustar piso dos professores; veja propostas

Pela regra atual, o reajuste salarial previsto para 2026 é de 0,37%, abaixo da inflação estimada.

Thatiany Nascimento
05 de Janeiro de 2026
Carro transitando na BR-116 no Ceará.
Ceará

Uma em cada três multas em rodovias federais em 2025 no CE foi por excesso de velocidade; veja lista

O tipo mais comum de autuação é por exceder o limite da via em até 20%.

Gabriela Custódio
04 de Janeiro de 2026
açude araras, cidade varjota.
Ceará

Empresário que saltou de barco para mergulhar no CE segue desaparecido após 24 horas

As buscas foram retomadas na manhã deste domingo (4).

Redação
04 de Janeiro de 2026
Homem de óculos, de costas, sob um guarda-chuva vermelho e azul com estampa floral, em meio a uma chuva intensa.
Ceará

Saiba quais as 10 cidades do Ceará onde mais choveu em 2025

Quadra chuvosa ficou dentro da média, mas distribuição das chuvas foi desigual.

Theyse Viana
03 de Janeiro de 2026
Imagem mostra buscas na água.
Ceará

Jovem de 16 anos morre após afogamento em praia de Camocim (CE)

Vítima teria ido ao local em passeio de excursão.

Lucas Monteiro
02 de Janeiro de 2026