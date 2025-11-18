Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Guia completo: como usar a nota do Enem 2025 para Sisu, Prouni, Fies e mais

É possível utilizar os resultados para ingressar em universidades públicas, conseguir bolsas de estudo e financiar cursos.

Escrito por
Luana Severo producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Montagem de fotos mostra as páginas principais dos sites dos programas federais Sisu, Prouni e Fies.
Legenda: Os principais programas do governo federal são Sisu, Prouni e Fies.
Foto: Juca Varella/Agência Brasil, Rafa Neddermeyer/Agência Brasil e Shutterstock/rafastockbr

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 é uma das principais formas de acessar o ensino superior no Brasil. Isso porque as notas podem ser usadas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no Programa Universidade para Todos (Prouni) e até para obter o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Neste ano, foram aplicadas nos últimos dois domingos. A previsão é de que as notas individuais sejam divulgadas em janeiro do próximo ano — e é nesse momento que os participantes saberão se poderão utilizar os resultados para acessar um dos programas federais.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), as inscrições para os três processos seletivos acontecem em períodos distintos, sendo um seguido do outro, na seguinte ordem cronológica:

  • Sisu;
  • Prouni;
  • Fies.

Depois disso, os cronogramas seguem simultaneamente, o que significa que o resultado final de uma seleção pode sair somente após o término do período de inscrições de outra.

"Quem se inscrever em todas as seleções do MEC terá mais chances de ingressar em um curso superior já no começo de 2026", orienta a pasta.

Saiba como usar as notas do Enem no Sisu, Prouni e Fies

Sisu

Os participantes do Enem podem concorrer a vagas em instituições públicas de ensino superior pelo Sisu. No entanto, para ter acesso à seleção, o candidato deve obedecer aos seguintes critérios:

  • Não ter zerado a redação do Enem 2025;
  • Ter completado o ensino médio.

A seleção é feita com base na média das notas obtidas no exame e respeita o limite de vagas disponível para cada curso e modalidade de concorrência. Além disso, considera os perfis social e econômico dos candidatos, conforme a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012).

Na última edição do Enem, foram ofertadas 261,7 mil vagas para 6,8 mil cursos de graduação em 124 instituições de ensino superior de todo o Brasil.

Prouni

O Prouni aceita notas das duas últimas edições do Enem, ou seja, para se inscrever no programa em 2026, o candidato pode ter participado das edições de 2024 ou 2025.

São feitos dois processos seletivos anualmente, nos quais o candidato opta por concorrer a bolsas destinadas à ampla concorrência ou às cotas para Pessoas com Deficiência (PCDs) e autodeclaradas indígenas, pardas ou pretas.

São oferecidas bolsas de estudo integrais, ou seja, totalmente gratuitas, e parciais, em que 50% do valor da mensalidade do curso para graduação em instituições privadas é pago pelo governo. 

Para concorrer às bolsas integrais, é preciso ter renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Já a bolsa parcial é destinada a quem tem renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa.

Outros critérios:

  • Ter feito o ensino médio em escola pública ou ter sido bolsista em escola particular;
  • Ter feito o Enem nos últimos dois anos;
  • Ter obtido nota média superior a 450 pontos nas cinco provas do exame;
  • Não ter zerado a redação.

Fies

Os resultados do Enem também podem ser utilizados para concorrer a vagas pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que possibilita que estudantes de baixa renda cursem faculdades particulares pela modalidade de financiamento — que só começa a ser pago após a conclusão do curso.

Para participar, é preciso ter renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa.

Além disso, uma nova modalidade do Fies reserva metade das vagas para estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa e inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). Desta forma, é possível financiar até 100% do valor dos cursos, até o limite dos valores exigidos por tipo de curso.

No "Fies Social", basta que o candidato tenha feito o Enem em qualquer edição desde 2010 e tenha obtido nota média superior a 450 pontos. Também é exigido uma nota maior que zero na redação.

Candidatos ao Enem entrando em local de prova.
Legenda: Os participantes do Enem têm diversas formas de utilizar as notas obtidas no exame para ingressar no ensino superior.
Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil/Arquivo

Como usar a nota do Enem em outras seleções

De acordo com o MEC, os resultados individuais do Enem também podem ser usados como critério único ou complementar de processos seletivos realizados por outras instituições de ensino superior — públicas ou privadas.

Além disso, também é possível utilizar as notas para:

  • Autoavaliação;
  • Certificação de conclusão do ensino médio;
  • Declaração parcial de proficiência nessa etapa do ensino básico;
  • Estudar em universidades de Portugal que tenham convênio com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
