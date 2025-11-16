MEC diz que Enem 2025 teve 70% de presença e 1,7 mil eliminados

Com as provas de Ciências da Natureza e Matemática neste domingo (17), chegou ao fim o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Foram dois domingos de questões paras os candidatos, que transcorreram dentro da normalidade e "sem intercorrências", segundo balanço divulgado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, após o exame.

O ministro informou, durante coletiva em que apresentou o balanço na noite deste domingo (16), que a presença nos dois dias de Enem ficou em torno de 70%. Cerca de 1.700 candidatos foram eliminados por comportamentos inadequados durante a aplicação do exame.

Camilo confirmou a divulgação do gabarito oficial para a próxima quinta-feira (20), e o resultado, em janeiro de 2026, ainda sem dia marcado.

Algumas ocorrências de exame prejudicado aconteceram no Paraná e em Maracanaú, no Ceará, por falta de energia, mas o ministro não deu mais detalhes. Ele frisou que casos como este, e outros onde alunos se sintam prejudicados, podem solicitar a reaplicação.

Veja também Ceará Camilo anuncia que MEC avalia aplicação do Enem 2026 nos países do Mercosul Ceará Enem 2025: o que caiu em Matemática e Ciência da Natureza Ceará Prova de Ciências da Natureza do Enem 2025 teve questões com tirinha e Ozempic; veja Ceará Prova de Matemática do Enem 2025 usou Usain Bolt, corrida e livrarias em questões; veja

Novidades para o Enem 2026

O ministro anunciou durante o balanço que o Enem 2026 vai servir como avaliação para o 3º ano do ensino médio. Ele admitiu que o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) continua, mas esses alunos não precisarão passar por ele.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) já realizou os estudos, e a novidade já está pronta para ser aplicada na próxima edição.

Outra novidade é o estudo da aplicação do Enem em países do Mercosul, como Argentina, Paraguai e Uruguai.

Último dia de Enem 2025

Para professores ouvidos pelo Diário do Nordeste e relatos de alunos nas redes sociais, o segundo dia de Enem teve dificuldade entre "fácil e média".

O Enem 2025 teve 4,8 milhões de inscrições confirmadas, segundo dados do Painel Enem, divulgados pelo Ministério da Educação (MEC). Destes, 1,8 milhão são estudantes concluintes, ou seja, que estarão aptos e disputar vaga em instituições no Sistema de Seleção Unificada (SiSu).